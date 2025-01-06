Интересная головоломка со спичками 1-8=7: имеет три правильных ответа

Только люди с высоким IQ справятся с уравнением за 30 секунд, а те, что найдут три правильных ответа — гении

Головоломки с спичками, в которых нужно переставить спичку, популярны среди взрослых и детей. Разгадывать их – одно удовольствие. Головоломки со спичками – это не только интересное развлечение, но и эффективный способ тренировать мозг. Они помогают развивать логическое мышление и поддерживать умственную активность. Благодаря своей простоте и универсальности, такие задачи подходят для людей всех возрастов.

Чтобы решить головоломку, нужно переместить только одну спичку

Перед вами уравнение 1-8 = 7. Его нужно сделать правильным, переложив только одну спичку.

Не торопитесь сдаваться, попробуйте разгадать. Эта головоломка интересна еще и тем, что имеет сразу три правильных решения.

Первое решение. Спичку со знака равно перекладываем до минуса и делаем из него ровно. В результате получим правильное уравнение 1=8-7

Второе решение. Из восьмерки делаем шестерку, лишнюю спичку добавляем к минусу. Выходит 1+6=7

Третье решение. Из восьмерки делаем ноль, а из единицы делаем семерку. Итог: 7-0=7.

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