Интересные факты о клубнике: больше чем просто ягода

С наступлением лета клубника неизменно занимает почетное место на наших столах, наслаждаясь своим сладким вкусом и ярким ароматом. Однако знаете ли вы, что за этой привычной ягодой скрывается множество интересных фактов, которые могут вас удивить — от ботанических странностей до исторических курьезов?

Несмотря на общепринятое название, клубника с ботанической точки зрения не ягоды! На самом деле, это так называемый «агрегатный плод» или «ложная ягода» (сунина). Настоящими плодами являются маленькие семена, расположенные на ее поверхности, а сочная мякоть, которую мы едим, — это разросшееся цветоложе.

Семена… снаружи! Это одна из самых выдающихся особенностей клубники. На каждой ягоде находится место примерно для 200 семян, и каждое из них — это, по сути, отдельный маленький плод.

Вы будете удивлены, но клубника принадлежит к семье розовых (Rosaceae), как и яблоки, груши, вишни и, собственно, розы.