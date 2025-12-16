Интересные зимние традиции Европы: кто на самом деле приносит рождественские подарки и почему он разный в каждой стране.

Дарители рождественских подарков / © ТСН

Реклама

В разных странах мира рождественские подарки приносит не одна и та же сказочная фигура. Где-то это добрый старец, где-то – ребенок, ангел, ведьма или даже несколько персонажей одновременно. Все эти образы объединяет общее понятие — даритель рождественских подарков , сформировавшийся на пересечении древних верований, христианских традиций и фольклора.

Древние корни: день зимнего солнцестояния, духи и боги

Историки считают, что традиция зимнего дарования возникла еще в дохристианские времена. В Северной и Центральной Европе важным праздником было зимнее солнцестояние - момент кратчайшего дня и длинной ночи. Люди верили, что именно в этот период мир живых и мир духов максимально близки.

В скандинавской традиции с образом дарителя часто связывают верховного бога Одина , который во времена Йоля путешествовал по небу, наблюдая за людьми. Дети оставляли для его коня еду, а вместо этого могли получить дары. Этот мотив — оставить что-то ночью и получить подарок утром — сохранился во многих европейских традициях по сей день.

Реклама

Христианское влияние и фигура святого Николая

С распространением христианства языческие представления не исчезли, а трансформировались. Центральной фигурой стал святой Николай Мирликийский – епископ IV века, известный своей щедростью и помощью бедным.

Именно с ним связывают традицию тайного дарования подарков детям. В средневековой Европе святой Николай стал покровителем детей, путешественников и отверженных, а день его памяти – 6 декабря – превратился в особый детский праздник.

Почему дарители разные

Со временем в каждом регионе сформировался собственный образ рождественского дарителя.

в Германии и Австрии подарки может приносить младенца-Христос или ангелообразное существо;

во Франции — Пер Ноэль , приходящий в ночь на Рождество;

в Италии наряду с христианскими образами существует Бефана - старая женщина на метле, которая приносит подарки на Крещение;

в Северной Европе сохранились фольклорные персонажи, связанные с духами зимы и дома.

Эти образы могли быть как дружелюбными, так и суровыми — иногда они не только награждали послушных детей, но и наказывали непослушных.

Реклама

Современный образ и влияние массовой культуры

В XIX веке в США сформировался образ Санта-Клауса , соединившего в себе черты святого Николая, европейских фольклорных персонажей и новой городской культуры. Именно этот образ стал впоследствии самым известным в мире и в значительной степени вытеснил локальные традиции.

Впрочем, во многих странах и сегодня сохраняют собственных дарителей рождественских подарков как часть культурной идентичности.

Символика дарения

Исследователи отмечают: образ дарителя — это не только сказка для детей. Он символизирует идеи щедрости, заботы, социальной справедливости и надежды, особенно важные в период завершения года и ожидания нового цикла.

Поэтому рождественские персонажи — от святого Николая до фольклорных существ — остаются живыми в культуре и постоянно переосмысливаются.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о госпоже Метелице из детской сказки : обладательнице подземного мира и отголоске великой Богини древней Европы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.