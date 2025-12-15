ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
77
Время на прочтение
2 мин

Интересные зимние традиции Европы: праздник Трех Царей и что они приносят детям

6 января христиане западной традиции отмечают Праздник Трех Царей, или Богоявление.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Три Царя

Три Царя / © ТСН

6 января вспоминают трех мудрецов с Востока, которые пришли поклониться младенцу Иисусу, а во многих странах именно они считаются приносящими детям подарки.

Кто такие Три Царя

По традиции трех мудрецов называют: Мельхиор, Каспар и Бальтазар. По библейскому преданию они увидели на небе Вифлеемскую звезду, которая привела их к месту рождения Иисуса Христа.

Каждый из них принес символический дар:

  • золото – как знак царского достоинства;

  • ладан – как символ божественной природы;

  • смирную как знак человеческой судьбы и страдания.

В Евангелии не указано точное количество волхвов, однако именно три дара впоследствии сформировали традиционный образ Трех Царей.

Как празднуют в разных странах

Праздник Трех Царей особенно торжественно отмечается в странах Западной и Южной Европы, а также в Латинской Америке.

В Испании накануне, 5 января, проходят масштабные праздничные шествия – Cabalgata de los Reyes Magos . Три царя проезжают по городам, поздравляют детей и разбрасывают сладости. В этот вечер дети покидают обувь или коробки у дверей или окон, а также воду и лакомство для верблюдов Трех Царей – утром там появляются подарки.

Во Франции и Бельгии в праздник пекут королевский пирогgalette des rois . Внутрь кладут маленькую фигурку, и тот, кому она достанется, становится королем дня.

В Польше 6 января является официальным выходным. Верующие иногда мелом пишут на дверях инициалы трех царей как знак благословения дома.

Что приносят детям

Во многих странах именно Три Царя, а не Санта-Клаус, считаются главными рождественскими дарителями. Вежливым детям они приносят подарки и сладости, а непослушным — символический сладкий черный уголь (подкрашенный активированным углем сахар – ред.) или черные конфеты как напоминание о плохом поведении.

Что символизирует этот праздник

В христианстве Праздник Трех Царей символизирует явление Иисуса Христа всему миру , а не только одному народу. Поклонения мудрецов с Востока считают знаком того, что новорожденный Мессия пришел ко всему человечеству.

Напомним, что ранее мы писали о госпоже Метелице из детской сказки : обладательнице подземного мира и отголоске великой Богини древней Европы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie