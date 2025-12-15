Интересные зимние традиции Европы: праздник Трех Царей и что они приносят детям

Три Царя / © ТСН

Реклама

6 января вспоминают трех мудрецов с Востока, которые пришли поклониться младенцу Иисусу, а во многих странах именно они считаются приносящими детям подарки.

Кто такие Три Царя

По традиции трех мудрецов называют: Мельхиор, Каспар и Бальтазар. По библейскому преданию они увидели на небе Вифлеемскую звезду, которая привела их к месту рождения Иисуса Христа.

Каждый из них принес символический дар:

Реклама

золото – как знак царского достоинства;

ладан – как символ божественной природы;

смирную как знак человеческой судьбы и страдания.

В Евангелии не указано точное количество волхвов, однако именно три дара впоследствии сформировали традиционный образ Трех Царей.

Как празднуют в разных странах

Праздник Трех Царей особенно торжественно отмечается в странах Западной и Южной Европы, а также в Латинской Америке.

В Испании накануне, 5 января, проходят масштабные праздничные шествия – Cabalgata de los Reyes Magos . Три царя проезжают по городам, поздравляют детей и разбрасывают сладости. В этот вечер дети покидают обувь или коробки у дверей или окон, а также воду и лакомство для верблюдов Трех Царей – утром там появляются подарки.

Во Франции и Бельгии в праздник пекут королевский пирог — galette des rois . Внутрь кладут маленькую фигурку, и тот, кому она достанется, становится королем дня.

Реклама

В Польше 6 января является официальным выходным. Верующие иногда мелом пишут на дверях инициалы трех царей как знак благословения дома.

Что приносят детям

Во многих странах именно Три Царя, а не Санта-Клаус, считаются главными рождественскими дарителями. Вежливым детям они приносят подарки и сладости, а непослушным — символический сладкий черный уголь (подкрашенный активированным углем сахар – ред.) или черные конфеты как напоминание о плохом поведении.

Что символизирует этот праздник

В христианстве Праздник Трех Царей символизирует явление Иисуса Христа всему миру , а не только одному народу. Поклонения мудрецов с Востока считают знаком того, что новорожденный Мессия пришел ко всему человечеству.

Напомним, что ранее мы писали о госпоже Метелице из детской сказки : обладательнице подземного мира и отголоске великой Богини древней Европы.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.