Интернет-лайфхаки не работают: ученые назвали единственный эффективный способ оградить двор от клещей

Прячутся в микрозонах: как незаметно для себя занести клещей во двор и где они ждут жертвы

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С наступлением тепла в Украине резко активизировались клещи — переносчики опасных болезней, в частности, Лайма и энцефалита.

Как превратить свой двор или дачный участок в зону, непригодную для жизни этих паразитов, без использования тяжелой химии, рассказали эксперты научного издания Popular Science.

По словам экспертов, клещи не разбросаны по газонам случайно. На самом деле, они преуспевают в определенных микросредах существования. Хорошая новость состоит в том, что небольшие изменения в ландшафтном дизайне и уходе могут значительно снизить гостеприимство двора для них.

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Почему клещи любят определенные участки

Клещам для выживания нужна влага, тень и стабильная поставка мест обитания. И для них среднестатистический двор может казаться раем. По оценкам, в мире насчитывается 899 видов клещей.

Это разнообразие четко показывает, насколько эти паразиты адаптируются к разным средам. В отличие от комаров, клещи легко высыхают, поэтому они тяготеют к влажной среде, такой как листовой осадок, высокая трава, заросшие кустарники и густой почвенный покров, где задерживается влага.

Двор, благоприятный для клещей, — это, по сути, миниатюрный коридор для дикой природы: обеспечивающий клещам укрытие, влажность и легкую транспортировку для безопасного перемещения между животными-хозяевами.

Клещи не умеют летать или прыгать. Они подстерегают жертву, зацепившись за стебли травы или ветви кустов. Клещи используют поведение, которое называется «поиск», забираясь на травинки или низкие кустарники и ожидая, вытянув передние лапы, пока мимо пройдет «мишень». Мыши, белки и даже домашние животные могут занести клещей прямо во двор, никто этого не заметит.

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Но идеально ухоженный газон сам по себе обычно не решает проблему.

Советы, снижающие риск появления клещей

Очистите места, где укрылась влага

Клещи процветают в прохладной, влажной среде, поэтому груды листьев, заросшие кусты и густая растительность создают идеальное укрытие. Начните с удаления опавших листьев, подстригания заросших краев и расчистки кустов у заборов, каменных стен и лесистых границ. Эти затененные участки защищают клещей от жары и обезвоживания, позволяя им дольше выживать и ждать пролетающих мимо хозяев.

Добавить сухой буфер

Создание сухого барьера между лесистыми участками и газоном также поможет замедлить распространение клещей. Трехфутовая полоска гравия, мульчи или древесной щепы действует как миниатюрный ров между средой обитания с большим количеством клещей и местами, где проводят время люди и домашние животные. Поскольку клещи легко высыхают, им тяжело пересекать горячие открытые поверхности.

Что работает, а что нет

Реальность такова, что ни одно отдельное решение не может полностью избавиться от клещей. Однако целенаправленная обработка пестицидами, если ее применять профессионально в районах высокого риска может значительно снизить популяцию клещей при правильном использовании. Эти подходы лучше всего работают как часть более широкого плана профилактики, а не как одноразовое решение.

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Существуют растения, «отпугивающие клещей», которые могут немного отпугивать клещей на небольших участках, но посадка нескольких трав или цветов не защитит весь двор. То же касается многих интернет-лайфхаков, используемых для самостоятельного использования, с использованием эфирных масел, распыленных вокруг крупных участков. В лучшем случае они могут обеспечить временный, локализованный эффект. Самый эффективный подход является многоуровневым и практическим: уменьшить среду обитания, ограничить движение диких животных и использовать целенаправленные методы обработки, когда это необходимо.

Личный контроль

Количество встреч с клещами растет отчасти потому, что повышение температуры и изменение среды обитания позволяют некоторым видам клещей распространяться на новые регионы и оставаться активными дольше года. Даже хорошо ухоженный двор может содержать клещей, поэтому средства личной защиты также важны.

После времяпрепровождения на свежем воздухе рекомендуется провести полную проверку на наличие клещей как у себя, так и у своих домашних животных, особенно вокруг лодыжек, пояса, линии кожи головы и за коленями. Ношение светлой одежды также может облегчить обнаружение клещей до того, как они прикрепятся.

Принятие душа вскоре после пребывания на улице также может помочь смыть неприкрепившихся клещей, прежде чем они укусят.

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Раньше мы писали, что делать, когда укусил клещ и когда идти к врачу.

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