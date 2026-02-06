- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 735
- Время на прочтение
- 2 мин
Интимное видео пары в гостиничном номере появилось в Сети
В Китае ради «шпионского порно» устанавливают скрытые камеры в отелях.
Мужчина, который провел ночь со своей девушкой в отеле в Шэньчжэне, на юге Китая, неожиданно обнаружил в Сети видео, на котором он занимается сексом. Самые интимные моменты в гостиничном номере были сняты на скрытую камеру.
Об этом сообщает ВВС.
Мужчина признался своей подруге, что их сняли на камеру в номере, смонтировали в часовое видео и выложили в Telegram. Она сначала подумала, что это шутка, но увидев ролик, была шокирована и напугана тем, что его могут увидеть родственники или коллеги.
Пара была настолько травмирована пережитым, что на публике они теперь всегда носят шляпы, опасаясь, что их узнают, и стараются избегать отелей.
Оказывается, в Китае распространено так называемое «шпионское порно». Ради таких видео специальные агенты устанавливают скрытые камеры в отелях, которые транслируют интимные свидания гостей в прямом эфире. Видео распространяют через мессенджеры и сайты для взрослых.
Доступ к одному из таких стриминговых сайтов стоит 450 юаней в месяц (65 долларов).
На сайте можно выбрать пять разных каналов, которые транслируют видео из нескольких гостиничных номеров. Камеры включались, как только гость активировал электричество карточкой-ключом.
Здесь можно перематывать прямые эфиры и загружать архивные видео.
Хотя Telegram запрещен в Китае, но именно эта платформа стала популярной для такой незаконной деятельности.
Напомним, пара ученых добровольно согласилась на необычный эксперимент — заняться сексом внутри аппарата МРТ, чтобы показать, что на самом деле происходит с человеческим телом во время полового акта.