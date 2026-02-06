Интимное видео пары в гостиничном номере появилось в Сети

Видео интимного свидания в отеле слили в Сеть / © Freepik

Мужчина, который провел ночь со своей девушкой в отеле в Шэньчжэне, на юге Китая, неожиданно обнаружил в Сети видео, на котором он занимается сексом. Самые интимные моменты в гостиничном номере были сняты на скрытую камеру.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчина признался своей подруге, что их сняли на камеру в номере, смонтировали в часовое видео и выложили в Telegram. Она сначала подумала, что это шутка, но увидев ролик, была шокирована и напугана тем, что его могут увидеть родственники или коллеги.

Пара была настолько травмирована пережитым, что на публике они теперь всегда носят шляпы, опасаясь, что их узнают, и стараются избегать отелей.

Оказывается, в Китае распространено так называемое «шпионское порно». Ради таких видео специальные агенты устанавливают скрытые камеры в отелях, которые транслируют интимные свидания гостей в прямом эфире. Видео распространяют через мессенджеры и сайты для взрослых.

Доступ к одному из таких стриминговых сайтов стоит 450 юаней в месяц (65 долларов).

На сайте можно выбрать пять разных каналов, которые транслируют видео из нескольких гостиничных номеров. Камеры включались, как только гость активировал электричество карточкой-ключом.

Здесь можно перематывать прямые эфиры и загружать архивные видео.

Хотя Telegram запрещен в Китае, но именно эта платформа стала популярной для такой незаконной деятельности.

