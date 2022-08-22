Интимный призрак: на популярном пляже "убили" секс-куклу

В провинции Чонбури, расположенной в восточной части Таиланда, туристы сообщили, что нашли труп на пляже.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то установили, что "потерпевшей" оказалась секс -кукла.

Об этом пишет nypost.com.

Отдыхающие заметили на пляже Банг Саэн женское тело. Они сразу вызвали полицию. Когда местные правоохранители прибыли на место происшествия и обследовали все, то оказалось, что это не погибшая, а просто секс-кукла, которую выбросило на берег. У игрушки отсутствовала голова, которую прикрывала рубашка.

Сообщается, что "AV Idol" — это секс-кукла, максимально похожая на человеческое тело. Ее стоимость около 553 долларов.

Полиция считает, что секс-игрушку могли выбросить в океан. Правоохранители сохранили находку и ожидают, что ее владелец захочет забрать куклу.

Фото: nypost.com

Напомним, активистки Femen показали Шольцу голую грудь с надписью о газовом эмбарго.

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