Интроверт или экстраверт: простой тест с бабочками покажет правду

Хотите узнать больше о себе? Этот визуальный тест поможет определить вашу социальную природу — больше ли вы склонны к интровертности, экстравертности или балансируете между ними. Достаточно одного интуитивного выбора.

Все, что нужно сделать — выбрать одну из трех бабочек, обозначенных цифрами от 1 до 3.

Ориентируйтесь только на первое ощущение: не обдумывайте долго, а просто выберите тот вариант, который «задел» вас больше всего.

Бабочка №1 / © Credits

Если вас привлекла первая бабочка, вы, вероятно, уверен экстраверт. Вам комфортно в центре внимания, вы легко вступаете в разговоры и заряжаете других энергией. Часто именно вы становитесь душой компании. В то же время важно помнить о чувствительности к людям, которые не так открыты.

Бабочка №2 / © unsplash.com

Выбор второй бабочки указывает на то, что вы амбиверт — сочетаете черты интроверта и экстраверта. Вы гибко адаптируетесь к разным ситуациям: иногда вам нравится внимание, а иногда наблюдать со стороны. Это уникальная сила, ведь вы хорошо понимаете людей с разными темпераментами.

Бабочка №3

Третья бабочка может свидетельствовать о том, что вы интроспективный интроверт. Вы предпочитаете тесный круг общения и цените время наедине. Часто задумываетесь над глубинными темами, любите содержательные разговоры и избегаете пустых разговоров. Ваша сосредоточенность и вдумчивость — это сильные качества, а не недостаток.

