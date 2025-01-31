Инженер превратил старый мотоцикл в самый быстрый в мире пенни-фартинг – фото

Английский инженер потратил почти 750 часов, чтобы превратить старый мотоцикл Yamaha R6 и несколько сотен метров запасной стали в самый быстрый в мире пенни-фартинг. Он представил свое изобретение после американца, сделавшего мотоцикл, который работает на пиве.

О своем творении Грег Митчелл рассказал в интервью журналу Motorcycle News.

Популярный в 1870-х и 1880-х годах, пенни-фартинг считается символом поздней викторианской эпохи и предком современного велосипеда. Его странное название было вдохновлено разницей в размерах между передним и задним колесами, поскольку британская монета пенни была значительно больше фартинга.

Культовый велосипед был в моде всего около десяти лет, до изобретения современного велосипеда, который оказался гораздо безопаснее, удобнее и легче в управлении, но есть что-то в удивительном виде пенни-фартинга, что до сих пор очаровывает людей. Примером может служить этот молодой инженер из Свиндона, который потратил сотни часов на превращение 20-летнего мотоцикла в самый быстрый в мире пенни-фартинг.

"Идея пришла во сне", – вспомнил Грег. "Я заснул, просматривая видео на YouTube, и мне приснилось, что я создаю этот мотоцикл. Я проснулся и сразу же записал его. Я не умею рисовать, поэтому я попросил искусственный интеллект нарисовать его, и тогда я понял, что мне просто необходимо его сделать".

Пенни-фартинг с мотоцикла / Фото: Greg Mitchell

Сначала Митчелл планировал построить свой SuperFarthing из алюминия, но потом понял, что только сырье обойдется ему примерно в 4000 фунтов стерлингов (5000 долларов), поэтому решил использовать сталь, которую он закопал на заднем дворе. Затем он начал работать над массивным 165-килограммовым передним колесом, изготовленным из 420 отдельно обработанных деталей, а также над массивным вертикальным маятником.

Английский инженер нашел 20-летний Yamaha R6, идеально подходивший для его сумасшедшей конструкции, и потратил десятки часов на перестановку выхлопной системы и радиатора, сверление 890 отдельных отверстий и сочинение способов превращения мотоцикла в самый быстрый в мире пенни-фартинг. У него как-то получилось, но когда наступила пора наконец-то выехать на тест-драйв, стало очевидно, что причудливая конструкция абсолютно опасна для езды.

Чтобы удерживать SuperFarthing в вертикальном положении, Митчеллу пришлось установить пару боковых стабилизаторных колес, которые он поначалу задумывал как гидравлически выдвижные. Однако вскоре он понял, что попытка маневрировать своим творением без них – это самоубийство с дополнительными шагами, поэтому он вообще отказался от возможности поднимать стабилизаторы. Но это была лишь одна из многих проблем, которые ему пришлось решить. Даже при полной блокировке руля мотоцикл ехал прямо лишь благодаря огромному изгибу вилки, и, несмотря на все усилия гонщика, мотоцикл повторял даже малейшие изгибы дороги.

Пенни-фартинг с мотоцикла / Фото: Greg Mitchell

Митчелл знал, что ему нужно вернуться к чертежной доске, чтобы сделать SuperFarthing пригодным для езды, и он так и сделал. Он установил жесткую вилку, укрепил раму своего уникального велосипеда, а чтобы сделать его хоть чуть-чуть управляемым, установил гидравлический усилитель руля, используя кнопки на руле, чтобы удержать копеечный фартинг от выбоин на дороге.

"Сначала я думал, что проедусь на нем один раз и больше никогда, но на самом деле он совсем не так плох, как можно было бы подумать. С выключенными стабилизаторами это все равно, что ехать на очень высоком квадроцикле", — говорит Грег. "Пока мне удалось разогнаться лишь до 80 км/ч, но это было на коротком участке дороги. Но он, безусловно, сделает больше. Мне нужно будет найти место побольше, чтобы попрактиковаться, потому что это совсем не похоже на езду на чем-нибудь другом".

Самый быстрый в мире пенни-фартинг не разрешен к использованию в Англии из-за непневматического переднего колеса, поэтому испытать его на открытой дороге не получится, но Митчелл очень хотел бы проехаться по идеально ровной трассе, чтобы обойти гидравлический усилитель руля, поскольку "пытаться управлять им с помощью – не самый лучший вариант, как вы можете себе представить, особенно на скорости".

Хотя SuperFarthing все еще далек от того, чтобы быть самым безопасным или комфортным мотоциклом в мире, он все еще ошеломляет как визуально, так и технически. И Грег Митчелл искренне верит, что в правильных условиях он может развивать скорость около 225 км/ч.

Напомним, студентка создала самый маленький в мире игровой автомат. Он высотой всего 6 см, шириной 2,5 см и длиной 3 см.

Читайте также: