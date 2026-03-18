Авто для рыбки

Авто для рыбки / © Guinness World Records

Инженер создал авто, которым управляет рыбка — фото, видео

Необычное изобретение уже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Компьютерный инженер из Нидерландов Томас де Вольф создал необычное транспортное средство, которым управляет золотая рыбка.

Его изобретение даже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Автомобиль оборудован специальным резервуаром с водой и камерой с датчиком движения. Когда рыбка двигается в аквариуме, система считывает ее направление и передает команду авто – таким образом транспорт практически повторяет ее движения.

Благодаря этому проекту рыбка по кличке Блуб вместе с изобретателем установила рекорд: она преодолела 12,28 метра за одну минуту, управляя автомобилем с сенсором движения.

По словам Томаса, идея возникла из-за желания добавить креатива в повседневную работу.

«Обычно моя работа достаточно монотонна, поэтому я хотел создать что-то, что будет развлекать людей, превратив мою «серьезную» работу в нечто веселое», — объяснил он.

Томас де Вольф / © Guinness World Records

В то же время, изобретение имеет и потенциально практическое применение, ведь подобные технологии в будущем могут помочь людям с физическими ограничениями.

Томас добавил: «Я бы очень хотел, чтобы однажды я мог помочь людям с ограниченной мобильностью».

Золотая рыбка управляет автомобилем / © Guinness World Records

Изобретение имеет еще одну особенность – система работает только с яркими красными рыбками, поскольку камере нужно четко фиксировать их движения. Поэтому Блуб идеально подошел для этого эксперимента.

Напомним, 92-летний рекордсмен завершил карьеру копача могил.

