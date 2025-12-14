- Дата публикации
Инженера уволили с работы за перерывы в туалете: самая длинная длилась 4 часа
«Туалетный рекорд»: Компания уволила сотрудника, слишком много времени проводившего в уборной.
Инженера из Китая уволили за частые перерывы в туалете, которые длились дольше часа, несмотря на его заявления о геморрое.
Об этом пишет South China Morning Post.
Мужчину по фамилии Ли уволили за то, что он в течение месяца, с апреля по май 2024 года, 14 раз посещал туалет, самый длинный визит из которых длился четыре часа.
Об этом случае недавно сообщила Шанхайская федерация профсоюзов после того, как мужчина подал в суд на компанию за незаконное расторжение трудового договора.
Мужчина показал лекарство от геморроя, которое приобрел онлайн в мае и июне прошлого года, а также записи о его стационарных операциях за январь этого года.
После этого Ли подал в суд на компанию, требуя 320 тыс. юаней (45 тыс. долларов США) компенсации за незаконное расторжение контракта.
Компания предоставила записи с камер наблюдения, документирующих частые и длительные посещения Ли туалета.
Суд считал, что время, которое Ли проводил в уборной, значительно превышало его физические потребности.
Также медицинские записи, которые предоставил Ли, охватывают период после того, как он много раз посещал туалет. Ли также не уведомил компанию о своем состоянии и не подал заявку на больничный заранее, как того требовал контракт.
Компания уволила его после проверки записей с камер наблюдения.
Это не первый случай, когда китайские компании сталкиваются со спорами по поводу перерывов в пользовании туалетом.
В 2023 году мужчину уволили с работы за частые перерывы в туалете. Его самый длинный перерыв длился шесть часов в день. Суд поддержал решение компании на тех же основаниях, что и по делу Ли.
Между тем, некоторые китайские компании столкнулись с негативной реакцией на нарушение конфиденциальности из-за установки таймеров в туалетах для контроля времени перерывов сотрудников.
