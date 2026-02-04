Инженерный трюк: почему в иллюминаторах самолетов всегда есть маленькое отверстие

Отверстие в иллюминаторе самолета имеет важную функцию для безопасности пассажиров

Пассажиры коммерческих авиарейсов, когда рассматривают виды с высоты 10 тысяч метров, часто замечают в нижней части иллюминатора загадочное маленькое отверстие. Эта техническая особенность, известная как «дыхательное отверстие», является не дефектом, а продуманным инженерным решением для регулирования давления и защиты конструкции лайнера.

О назначении этого элемента подробно рассказывает IFLScience.

Иллюминаторы большинства современных самолетов состоят из трех слоев крепкой синтетической смолы, чтобы выдерживать колоссальную разность давления между салоном и атмосферой. Внешний и средний слои являются основными силовыми элементами, тогда как внутренняя панель — та, которую касаются пассажиры — служит лишь защитой от царапин и грязи.

Как работает «дыхательное отверстие»

Крошечное отверстие обычно расположено именно в средней панели и позволяет воздуху из салона циркулировать в промежутке между средним и наружным стеклом. Это перераспределяет нагрузку таким образом, что основное давление берет на себя прочная внешняя панель. Если же наружное стекло каким-то образом повредится, средняя панель благодаря этому механизму сможет выдержать давление и сохранить герметичность салона.

Также это отверстие выполняет функцию мини-вентиляции, выпуская влагу из межоконного пространства. Благодаря этому стекло не запотевает и не покрывается изморозью даже при резких перепадах температуры во время взлета или посадки, хотя иногда вокруг отверстия можно заметить крошечные кристаллы льда.

Почему окна имеют закругленную форму

Инженеры сознательно отказались от использования прямоугольных форм в конструкции иллюминаторов в пользу скругленных углов. Такая специфическая геометрия позволяет равномерно распределять физическую нагрузку по всей плоскости окна, что является критически важным в условиях постоянных перепадов давления.

Прямые углы могли бы стать слабыми местами, где концентрируется чрезмерное напряжение, что значительно повышает риск разрушения материала. Благодаря плавным линиям и овальным формам вероятность появления опасных трещин в корпусе самолета или в самом стекле сводится к минимуму.

