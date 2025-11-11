iPhone 17 три дня был в грязи после тайфуна: то, что произошло потом, поразило всех

iPhone 17 три дня был в грязи и воде после тайфуна

На Филиппинах после разрушительного тайфуна «Калмеги» был найден полностью функциональный смартфон iPhone 17 Pro, пролежавший три дня под паводковой водой и грязью. Этот случай стал яркой демонстрацией высокой долговечности современных флагманских смартфонов.

Об этом пишет NDTV.

Как сообщил владелец устройства на платформе Reddit, он вынужден был спасаться из собственного дома во время внезапного наводнения, когда и уронил телефон.

Пользователь подробно описал обстоятельства потери и находки устройства:

«Тайфун Калмеги только что обрушился на наш город, и мой дом был полностью разрушен… Мне пришлось вылезть на крышу… Я поскользнулся и упал в течение. Мне понадобилось около 15 минут, чтобы держаться за жизнь… Прежде чем поскользнуться, я держался за свой телефон, и тогда он упал. Когда наводнение утихло… через 3 дня этот телефон-кирпич лежал в грязи. Я нашел его. Мне просто пришлось зарядить его, и он сразу включился. Без царапин, без проблем».

Эксперты объясняют поразительную стойкость iPhone 17 Pro его надежной конструкцией и наличием класса защиты IP68. Этот стандарт гарантирует защиту от воды и пыли и позволяет устройству выдержать погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

Пользователи сети также отметили феноменальный прогресс в сфере мобильных телефонов, ведь современные электронные устройства, несмотря на хрупкость компонентов, способны выдерживать экстремальные погодные условия и удары.

Напомним, несмотря на высокую оценку камеры и производительности последняя линейка iPhone 17 столкнулась с массовой волной недовольства, что может перерасти в полноценный скандал. По словам пользователей, самой раздражительной проблемой топовых смартфонов являются критические сбои с сотовой связью и Wi-Fi.

