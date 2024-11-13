iPhone случайно оказался под слоем льда на катке: курьезная история потери – фото

Сезонный каток в Милтон-Кис, Англия, привлекает много внимания из-за яркого розового iPhone, застрявшего под пятисантиметровым слоем льда.

Как пишет Oddity Central, посетители Willen on Ice иногда останавливаются посреди гигантского катка, чтобы посмотреть на что-то подо льдом – iPhone. Он стал своеобразной туристической достопримечательностью после того, как СМИ сообщили о нем в Интернете. Один из рабочих, устанавливавших каток в этом году, потерял свой смартфон и был вынужден одолжить на день iPhone своей дочери, чтобы забыть его посреди катка прямо перед тем, как он был залит водой и замерз за ночь. На следующий день некоторые из его коллег заметили это при осмотре льда, но они не смогли ничего сделать, кроме как посмеяться над его несчастьем, поскольку о повреждении льда не могло быть и речи.

"Лишь позже на следующий день один из членов команды заметил предмет посреди катка и, присмотревшись внимательнее, мы увидели, что это был телефон дочери Стива", — сказал Роб Кук, директор компании Ice Leisure, ответственной за установку ледового катка. "К сожалению, сейчас мы не сможем достать телефон из-под льда. Если бы мы откопали его, это повлияло бы на структуру льда, так что он останется похороненным в течение следующих двух месяцев".

iPhone оказался под слоем льда на катке / Фото: SWNS

Откалывание iPhone из-под льда разрушило бы гладкую поверхность катка, а повторная заморозка всей поверхности льда была бы слишком дорогой и трудоемкой, чтобы даже рассматривать эту идею. Все, что мог сделать забывчивый рабочий – это сказать дочери правду и дать ей другой телефон, пока этот не разморозится.

"Моя дочь сначала была недовольна, тем более что она только что купила новый чехол для телефона, но через некоторое время – и после обещания временной замены телефона – она остыла", — рассказал мужчина. "Я пообещал, что если телефон не будет работать, когда он оттает, я куплю ей новый".

Неизвестно, какой это iPhone, но тройная камера позволяет предположить, что это модель Pro, поэтому сотрудники Willen on Ice должны убедиться, что никто не попытается расколоть лед, чтобы достать его, хотя вероятность того, что он может быть поврежден водой, достаточно высока.

Напомним, мама построила для 42-летнего сына камеру и заперла его дома. Женщина пригласила людей показать свою работу.

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