Ищете симптомы, а Google пугает раком: ученые объяснили, почему так происходит

Страх / © iStock

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Когда мы пытаемся найти в интернете объяснение обычной головной боли или кашля, поисковики очень быстро начинают выдавать жуткие диагнозы вроде опухолей или онкологии. Почему так происходит, как алгоритмы создают ложное чувство опасности и к каким последствиям это приводит в реальной жизни, исследовали ученые.

Об этом сообщает Space Daily.

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Обнаружившие первые исследования поисковых систем

Более 15 лет назад специалисты Microsoft Research Райен Уайт и Эрик Горвиц написали важную научную работу о «киберхондрии». Они исследовали историю поиска почти 250 тысяч пользователей за 11 месяцев, скрывая их личные данные.

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Исследователи сосредоточились на людях, которые искали частые и непонятные симптомы — например, головные боли или подергивание в мышцах. Выяснилось, что во время отдельных поисковых сеансов только 5,3% запросов переходили к серьезным болезням, еще 7,4% заканчивались безвредными пояснениями, а в 87,3% случаев никаких существенных изменений не было. Однако если проанализировать всю историю поиска пользователей за долгое время, окажется, что почти треть из них (32,9%) хотя бы раз переходила к просмотру тяжелых диагнозов.

Все дело в алгоритмах поисковых систем. Об опасных и редких болезнях в интернете пишут очень много, поэтому поисковики постоянно ставят их на первые места, хотя в жизни они встречаются редко. К примеру, если ввести «головную боль», то в четверти наилучших результатов появится опухоль мозга, хотя на самом деле это бывает крайне редко. А обычное подергивание мышц поисковик в половине случаев вообще связывает с тяжелым недугом.

Как поиск в интернете заставляет людей идти к врачам

Сопутствующие опросы сотрудников Microsoft показали масштабы проблемы: почти 9 из 10 респондентов сталкивались с тем, что поиск симптомов усугублял их беспокойство. Приблизительно четверть участников (23,7%) признались, что именно результаты поиска заставили их записаться на прием к врачу, хотя иначе они бы этого не сделали.

Интересно, что в 73% случаев эти визиты успокаивали пациентов и показывали, что их опасения были бесполезными. То есть, примерно для каждого четвертого человека интернет-поиск становится прямой причиной визита в клинику.

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Почему дело не только в тревожности людей

Существует мнение, что обеспокоены только те, кто в целом склонен к тревоге. Но это не совсем так. Дело в самой системе: интернет-алгоритмы устроены так, что самые страшные диагнозы всегда вылезают вверх. И обычному человеку никак это не исправить, каким бы спокойным он ни был. Более новые научные обзоры подтверждают, что эта проблема постоянно возникает на разных сайтах и среди совершенно разных людей.

В то же время сам по себе поиск не является вредным, ведь визиты к врачам, которые приносят людям успокоение, помогают снять неопределенность. Однако медики отмечают и системную сторону: такие визиты создают дополнительную нагрузку на перегруженные учреждения здравоохранения.

Как отмечается в исследовании, в подавляющем большинстве случаев обычная головная боль остается только головной болью. Если же симптомы не исчезают, ухудшаются или самостоятельные поиски в сети не дают ответов и лишь усугубляют тревогу, наилучшим решением остается консультация со специалистом.

Напомним, некоторые младенцы рождаются с характерными сине-серыми пятнами на пояснице, которые в народе часто связывают с мифами о потомках Чингисхана. Однако подлинная природа этого явления имеет сугубо научное объяснение.

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