Исчез 12 лет назад: родители случайно нашли своего сына, сбив его машиной на дороге (фото)

В Китае 15-летнего мальчика, пропавшего без вести 12 лет назад, случайно обнаружили родители после небольшого автомобильного столкновения в городе Фошань, провинция Гуандун.

Об этом пишет The Thaiger.

Попрошайничавшего мальчика сразу узнали родители, которые управляли столкнувшейся с ним машиной.

Супруги, владеющие парикмахерской, ехали по дороге, когда жена начала плакать, видя счастливые семьи, покупающие товары для своих детей. Женщина сетовала: "Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас". Неожиданно их машина сбила на дороге подростка, который разительно напоминал их потерявшегося сына.

Муж и жена вышли из автомобиля, чтобы проверить состояние мальчика, который в результате столкновения получил незначительные царапины. Жена предложила отвезти его в больницу. Придя в медучреждение, мужчина тайно взял прядь волос мальчика и отправил его на ДНК-тест, не сообщив об этом жене.

Пропавший сын супругов / Фото: Sanook

Ожидая результатов анализа, пара накормила мальчика, который съел несколько тарелок риса. Получив звонок из больницы с подтверждением родства родителей с мальчиком, мужчина поспешил в больницу за отчетами.

Охваченный радостью, он помчался домой, чтобы поделиться этой новостью с женой. Через 12 долгих лет пара случайно обнаружила пропавшего сына. В ту ночь мальчика отвезли домой, дали свежую одежду и аккуратно подстригли ему волосы.

По имеющимся данным, мальчик родился в 2002 году и сначала остался с бабушкой в другой провинции, пока его родители руководили недавно открытой парикмахерской. Когда их дела пошли вверх, они решили позаботиться о сыне.

Как-то пара попросила своего трехлетнего сына поиграть на улице с друзьями, пока они работали, что нечаянно привело к его исчезновению на 12 лет.

15-летний мальчик не помнил, как заблудился. Он думал, что был законным ребенком из другой семьи, пока не подвергся издевательствам и, наконец, был передан мужчине, который, как он думал, был его биологическим отцом. Этот человек заставлял его работать, сохранял все его заработки, издевался над ним физически и однажды даже угрожал убить его ножом в нетрезвом виде. Это заставило мальчика бежать, выживая за счет выброшенной еды из мусорных баков, пока он не встретил своих настоящих родителей.

История мальчика привела к аресту человека, который его эксплуатировал. Торговец людьми получил заслуженное наказание и через 12 лет семья воссоединилась.

Напомним, в Индии ребенок родился с 26 пальцами рук и ног. Девочку назвали "реинкарнацией индуистской богини".

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