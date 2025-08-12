Пропавший без вести мужчина провел 9 дней в дикой природе: как он выжил

Лес / © Pixabay

Реклама

39-летнего Эндрю Барбера, пропавшего в Британской Колумбии, Канада, обнаружили живым после девяти дней поисков в труднодоступной местности. Муж выжил благодаря инстинктам и решимости, пья грязную воду из пруда и питаясь тем, что удалось обнаружить в дикой природе.

Детали рассказало издание People.

Импровизированный приют из глины и палок, на крыше которого камнями было выложено слово "HELP".

Его грузовик заметили с воздуха полицейские во время операции вблизи озера Маклиз. Рядом спасатели обнаружили импровизированное убежище из глины и палок, на крыше которого камнями было выложено слово "HELP".

Реклама

"Он был травмирован и обезвожен. Если мы опоздали еще на сутки, последствия могли быть трагическими", - рассказал старший сержант полиции округа Уильямс-Лейк Брэд Маккиннон.

По словам спасателей, Барбер набивал одежду травой, чтобы сохранить тепло, и едва стоял на ногах, когда ее обнаружили. Его доставили в больницу Cariboo Memorial Hospital, где оказали медицинскую помощь. Сейчас он уже выписан и чувствует себя хорошо.

Причины, по которым мужчина оказался в отдаленном болотистом районе, остаются неизвестными. Поисковая операция длилась девять дней и стала, по словам спасателей, "поиском иглы в стоге сена".

Ранее ТСН.ua рассказывал историю мужчины, вступившего в бой с медведем ради своего домашнего любимца.