Исчез в разгар Холодной войны: что скрывает история атомной лодки США

USS SHARK (SSN-591) / © Фото из открытых источников

Американская атомная подлодка USS Scorpion исчезла в мае 1968 года во время миссии в Средиземном море. Спустя почти 60 лет точная причина катастрофы остается неизвестной.

Об этом рассказывает издание "19FortyFive"

Субмарина класса "Скипджек" в последний раз вышла на связь 21 мая после технического обслуживания на верфи в Норфолке. Она должна была вернуться 27 мая, однако так и не прибыла в базу.

Трагедия произошла на фоне громких событий 1968 года, в частности после убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, и частично осталась без внимания.

USS Thresher / © Creative Commons

На борту находились десятки моряков. В общей сложности катастрофа оставила после себя 64 вдовы и почти тысячу детей, большинство членов экипажа были молодыми.

Что произошло со «Скорпионом»

Официальная версия ВМС США — техническая неисправность, из-за которой лодка погрузилась на критическую глубину и была разрушена давлением.

Впрочем, еще в 1969 году специальная комиссия пришла к выводу, что точную причину установить невозможно.

Впоследствии после рассекречивания документов 1993 года появились новые детали. В материалах отмечалось, что наиболее вероятной причиной мог быть мощный взрыв вне корпуса субмарины, однако окончательного подтверждения не было.

USS Skipjack (SSN-585). / © Фото из открытых источников

Версии и споры

Среди основных версий – взрыв собственной торпеды Mark 37, техническая авария или даже столкновение с советской субмариной.

Часть военных предполагала, что инцидент мог явиться следствием боевого контакта в условиях холодной войны. Некоторые источники даже говорили о возможной неофициальной договоренности между США и СССР не разглашать обстоятельства произошедшего во избежание эскалации.

Несмотря на это, официально наличие советских подлодок в районе инцидента не подтверждалось.

Оставшаяся тайна

Обломки USS Scorpion до сих пор лежат на дне Атлантического океана, а сама крушение остается одной из самых загадочных в период холодной войны.

Примечательно, что именно исследования мест гибели «Скорпиона» и другой американской подводной лодки USS Thresher помогли в 1985 году обнаружить обломки «Титаника».

История «Скорпиона» до сих пор вызывает споры и остается одной из самых загадочных военных тайн ХХ века.

Ранее международная группа исследователей с помощью автономного подводного аппарата (AUV) обнаружила на дне Средиземного моря обломки британского биплана Fairey Swordfish. Самолет, участвовавший в боевых действиях в начале 1940-х годов, был найден на глубине 65 метров во время планового картографирования морского дна.