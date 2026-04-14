Исчез в разгар Холодной войны: что скрывает история атомной лодки США
Атомная подлодка США USS Scorpion исчезла в 1968 году, и даже спустя десятилетие причина катастрофы остается загадкой.
Американская атомная подлодка USS Scorpion исчезла в мае 1968 года во время миссии в Средиземном море. Спустя почти 60 лет точная причина катастрофы остается неизвестной.
Об этом рассказывает издание "19FortyFive"
Субмарина класса "Скипджек" в последний раз вышла на связь 21 мая после технического обслуживания на верфи в Норфолке. Она должна была вернуться 27 мая, однако так и не прибыла в базу.
Трагедия произошла на фоне громких событий 1968 года, в частности после убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, и частично осталась без внимания.
На борту находились десятки моряков. В общей сложности катастрофа оставила после себя 64 вдовы и почти тысячу детей, большинство членов экипажа были молодыми.
Что произошло со «Скорпионом»
Официальная версия ВМС США — техническая неисправность, из-за которой лодка погрузилась на критическую глубину и была разрушена давлением.
Впрочем, еще в 1969 году специальная комиссия пришла к выводу, что точную причину установить невозможно.
Впоследствии после рассекречивания документов 1993 года появились новые детали. В материалах отмечалось, что наиболее вероятной причиной мог быть мощный взрыв вне корпуса субмарины, однако окончательного подтверждения не было.
Версии и споры
Среди основных версий – взрыв собственной торпеды Mark 37, техническая авария или даже столкновение с советской субмариной.
Часть военных предполагала, что инцидент мог явиться следствием боевого контакта в условиях холодной войны. Некоторые источники даже говорили о возможной неофициальной договоренности между США и СССР не разглашать обстоятельства произошедшего во избежание эскалации.
Несмотря на это, официально наличие советских подлодок в районе инцидента не подтверждалось.
Оставшаяся тайна
Обломки USS Scorpion до сих пор лежат на дне Атлантического океана, а сама крушение остается одной из самых загадочных в период холодной войны.
Примечательно, что именно исследования мест гибели «Скорпиона» и другой американской подводной лодки USS Thresher помогли в 1985 году обнаружить обломки «Титаника».
История «Скорпиона» до сих пор вызывает споры и остается одной из самых загадочных военных тайн ХХ века.
