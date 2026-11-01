Исчезла из дома и «встретила Иисуса»: 32-летняя женщина утверждает, что побывала в «мастерской Бога»

Крамарик рассказывает, что побывала в «мастерской Бога», «встретила Иисуса» и нарисовала его портрет / © Daily Mail

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32-летняя Акиане Крамарик рассказала, что «посетила небеса и увидела лицо Иисуса». По словам женщины, она стала видеть «яркие сны и видения с небес», а через два года она таинственно исчезла из своего дома в Миссури на несколько часов.

Об этом пишет Daily Mail .

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Ее родители, соседи и полиция безумно обыскивали дом и окрестности, но Крамарик сказала, что мир вокруг нее начал «пикселироваться, когда она перенесла себя в другое место, даже не выходя за пределы своего дома». Она считает, что покинула Землю и вошла в духовный мир, где стояла рядом с Иисусом, чьи глаза оставили неизгладимое впечатление.

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«Я поняла в тот момент, когда увидела его глаза, что они охватывают это чувство, которое нужно передать дальше. Это были глаза Иисуса», – утверждала Крамарик.

Приблизительно через семь часов, по словам женщины, ее видение исчезло, и она внезапно снова появилась в своем доме, идя к своей заплаканной матери, пока полиция и другие все еще искали ее.

Она утверждала, что ей продолжало мерещиться лицо, которое, как она позже поняла, якобы «было Иисусом». К восьми годам, живя в Айдахо, она почувствовала сильное призвание нарисовать то, что она увидела.

В 2002 году, когда Крамарик было восемь лет, она создала оригинальный портрет Иисуса под названием «Князь мира» / © Daily Mail

Впоследствии Крамарик и ее мать месяцами искали модель, которая бы соответствовала чертам в ее видениях. На следующий день плотник, высотой почти два метра, постучался в их дверь. Он сказал, что слышал, что семье нужна модель, и его поразительное сходство с лицом в видениях позволило Крамарик нарисовать портрет, который она назвала «Князь мира».

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Семья Крамарик не была религиозной, когда она была маленькой. Она сказала, что ее мать была атеисткой, а отец агностиком, и никто в доме не говорил о Боге или духовности.

Загадочное «путешествие» никогда не было полностью объяснено, и его родители до сих пор вспоминают исчезновение как один из самых плохих дней в своей жизни. Она утверждала, что «смотрела вниз с небес, пока ее родители обыскивали окрестности».

Крамарик искренне считает, что в те часы, когда она исчезла, Бог взял ее в путешествие далеко за пределы Земли, показывая ей планеты и туманности, залитые звездным светом, которые она описала как Божью мастерскую и позже нарисовала.

Художница отметила, что с самого раннего возраста она «испытывала мощное присутствие чистого света и любви, которую позже поняла как Иисуса».

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«Я думаю, что еще до этого опыта были моментальные эпизоды деталей этого конкретного присутствия. Где бы я ни была, это присутствие всегда чувствовалось», – сказала она.

В своих ранних видениях она сказала, что уловила лишь частичные проблески его лица, главным образом его глаза, волосы и нос. В часы, когда она отсутствовала, Крамарик утверждала, что «испытывала то же присутствие рядом с ней, что позволяло ей лучше разглядеть его полное лицо, хотя оно все еще оставалось неясным».

Более полные и более четкие представления появились позже, примерно в возрасте семи или восьми лет, когда она почувствовала призвание нарисовать «Князя Мира». Она описала его глаза как особенно впечатляющие и сказала, что «рядом с ним чувствовалась чистая любовь и полное понимание».

Картина Крамарик 2017 года под названием «Иисус» — это обновленная версия «Князя Мира» / © Daily Mail

Когда Крамарик вернулась после своего исчезновения в 1999 году, она сказала, что снова появилась на том же месте, где последний раз стояла перед видением, и прошла через свой дом к матери.

Ее мать плакала и разговаривала с полицейским. А когда заметила Крамарик, посмотрела на нее с недоверием и подбежала, чтобы крепко обнять.

Акиане Крамарик описала, как была истощена и не понимала, почему все так расстроены. Она чувствовала, что все хорошо, добавив, что «хотя она исчезла уже семь часов, ей казалось, будто она провела сотни лет в другом мире».

После того, как Крамарик рассказала родителям о своем путешествии и раскрыла конкретные подробности того, что она видела, мать и отец были ошеломлены и начали сомневаться, что произошло.

«Я сказала папе: «Я видела, как ты шел под этим туннелем в этой канализационной системе, и я видела, как ты плакал с нашей собакой». Наша собака была с ним, и она плакала, просто рыдала. Он кричал к Богу в тот момент, и я увидела его. Мой папа чуть не оцепенел. Он говорит: «Откуда ты это знаешь? Никто не знал этого места». У меня самой столько вопросов. Я все еще пытаюсь в этом сориентироваться», – вспомнила она.

После того, как она рассказала родителям, что видела, они начали задавать вопросы и исследовать возможность существования Бога. Крамарик сказала, что этот опыт изменил их всех и приблизил семью к вере, не выбирая никакой конкретной религии.

Два года спустя после своей духовной встречи Крамарик и ее семья переехали в Айдахо и провели месяцы в поисках модели, чтобы воплотить образ Иисуса в жизнь.

Крамарик рассказала, что молилась Богу, чтобы он послал ему нужного человека, кого-то с чертами лица и телосложением, необходимым для завершения портрета.

«На следующий день я услышала стук в дверь, и это был этот незнакомец. Он был почти семи футов ростом и сказал: «Я здесь. Я слышала, что кто-то из семьи ищет модель», – сказала Крамарик.

Она рассказала, что модель, пожелавшая остаться анонимной, не была идентична ее видению Иисуса на небесах, но имела похожую форму лица и плечи, что обеспечивало ей отсутствующую часть, необходимую для воплощения ее видения в жизнь.

Крамарик сказала, что ее детские видения были не единственными случаями, когда, по ее словам, она видела Бога, Иисуса и Царство Небесное. В 2017 году она сказала, что имела одно из самых «мощных видений», работая над обновленной версией своей картины «Князь мира».

Перерисовывая оригинальный контур лица Иисуса, Крамарик сказала, что это был ее самый реалистичный опыт, утверждая, что лицо его внезапно предстало перед ней в потрясающих деталях, так же, как она нарисовала его 15 лет назад.

«Это был один из самых гиперреалистических опытов присутствия, которые я когда-либо испытывала. Я почти имела это интерактивное, четырехмерное представление о его присутствии, его лице и том, как он выглядит, каждый пустяк, от шеи до уха, до плеча, и особенно вокруг глаз. Я уронила ручку, потому что была в абсолютном шоке, потому что чувствовала, что никогда больше не нарисую это? Почему сейчас?», – сказала она.

Женщина сказала, что она продолжает чувствовать яркие сны и видения, которые дают новое понимание Божьего плана для нее и будущего человечества. Крамарик добавила, что ее видения также вдохновили ее написать картину «Сотворение мира» в возрасте 10 лет.

Она сказала, что ее видения также включали более темные образы того, что она описала как «черные сердца и черные миры», где все на Земле покрыто мраком, что некоторые христиане интерпретировали как Скорбь – период хаоса, когда зло правит на Земле перед вторым пришествием Иисуса.

Однако она сказала, что ее поздние видения также дали ей подъем. Крамарик добавила, что послания, которые она получила во время своих видений, дали ей понять, что изображения определенных будущих событий не будут раскрыты, пока не придет подходящее время.

«Я осознала, что моя миссия, моя надежда – быть мостом между небом и Землей, между невидимым и видимым», – поделилась Акиане Крамарик.

Напомним, что американец Гейб Пуаро, после тяжелой травмы головы находившийся в коме 18 дней , утверждает, что за это время встретил Иисуса Христа. После выздоровления мужчина также заявил, что получил особый дар, позволяющий ему «получать послание от Бога о людях».

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