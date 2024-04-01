Исчезyвшая год назад змея воссоединилась с хозяином после того, как ворона уронила ее на крышу

Исчезyвшая домашняя змея воссоединилась со своей семьей после того, как ее уронила ворона.

Об этом пишет Daily Star.

Ангус, красная крысиная змея, считался потерянным в течение года. Он сумел убежать из своего дома в Спеннимуре, Великобритания, и считалось, что он исчез навсегда. Но рептилия пережила холодный климат и упала в спячку на всю зиму.

Острозорый местный житель заметил пресмыкающегося под мусорной коробкой 18 марта. Но прежде чем сотрудники Королевского общества защиты животных (RSPCA) смогли туда добраться, змее удалось скрыться. К удивлению спасателя RSPCA Джона Лоусона, Ангус впоследствии появился на крыше гаража неподалеку.

Змея Агнус / Фото: RSPCA/SWNS

Джон поделился своей теорией, что ворона пыталась взлететь с Ангусом, но уронила его в соседнем саду. Он сказал: "Я думаю, что для жителей было шоком, когда они нашли змею в своем саду, и они правильно сделали, что пытались присматривать за ней. Я и не подозревал, куда он пополз, пока кто-то не заметил его на крыше гаража".

Затем Джон объяснил, как вороны, кружившие над головой, могли сбросить Ангуса. "Вокруг было много ворон, поэтому я подозреваю, что одна из них подняла змею, а потом уронила ее, когда поняла, что откусила больше, чем смогла прожевать.

Змея Агнус / Фото: RSPCA/SWNS

"Я был в шоке, что рептилия выжила так долго, ведь змеи не способны производить собственное тепло, поэтому они полагаются на окружающую среду для поддержания температуры тела. Если змеям становится слишком холодно, они не могут нормально питаться или двигаться, а их иммунная система не будет работать должным образом, чтобы бороться с болезнями, то есть животное может очень сильно заболеть и умереть".

Эксперты считают, что потерянная змея впала в состояние, похожее на сон, где она выключила большую часть своего тела, чтобы пережить холод. Удивительно, у Агнуса было обнаружено лишь незначительное повреждение грудной клетки, и ожидается, что он полностью поправится.

Джон добавил: "Это действительно удивительно, что он выжил так долго без тепла – и также выжил после того, как ворона решила попытаться улететь с ним".

Змея Агнус / Фото: RSPCA/SWNS

Еще одним ошеломляющим поворотом стало то, что сосед узнал в Ангусе своего друга, и теперь он вернулся домой, где ему и положено быть.

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