Искала ковер, а наткнулась на красную дорожку "Оскара": как девушка забрала со свалки сокровище (фото)

Девушка нашла на помойке легендарную красную дорожку Оскара / © telegraph.co.uk

Жительница Голливуда Пейдж Талия обустроила свою гостиную легендарным ковром с церемонии вручения премии «Оскар». 32-летняя ассистентка по производству нашла куски покрытия в мусорном баке вблизи театра «Долби» на следующее утро после завершения награждения.

Об этом пишет Telegraph.

Пейдж Талия, недавно вернувшаяся в Лос-Анджелес, искала недорогой способ обустроить новое жилье. Во время прогулки с собакой в преддверии церемонии она заметила, как рабочие расстилают 50 000 квадратных футов нового покрытия.

Зная предыдущий опыт, что после шоу часть декораций могут утилизировать, женщина вернулась в театр в понедельник в 8:30 утра. К тому моменту главную улицу уже расчистили. Однако на задворках телестудии Пейдж обнаружила промышленные контейнеры, полностью заполненные свернутыми рулонами красной дорожки.

Девушка нашла на помойке легендарную красную дорожку Оскара / © telegraph.co.uk

Получив разрешение от дежурившего рядом охранника, женщина забрала один из самых маленьких сегментов. Даже этот кусок оказался слишком большим для того, чтобы нести его своими силами, однако Пейджу удалось доставить его домой.

Девушка нашла на помойке легендарную красную дорожку Оскара. / © telegraph.co.uk

В соцсетях женщина поделилась видео процесса чистки ковра, который уже собрал более 3,5 миллионов просмотров. По ее словам, в ворсе она нашла не только пыль, но и «следы» звездных гостей: остатки декораций (искусственное растение), декоративные перья и блестки от вечерних платьев.

Сейчас «оскаровский» ковер лежит в гостиной Пейдж. Женщина отмечает, что планирует выяснить, кому из известных гостей могли принадлежать украшения, найденные в покрытии. Сама же дорожка, еще вечером являвшаяся объектом внимания мировых СМИ, теперь служит обычным элементом домашнего уюта.

Напомним, в китайском городе Шанжао женщина по ошибке выбросила на мусор более килограмма золота стоимостью около $218 тысяч. Чтобы найти потерянное, ее семья за сутки перебрала 10 тонн мусора.