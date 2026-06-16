Искусственный интеллект оставил женщину без места в реанимации: трагедия в больнице

Трагедия в Бразилии

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Искусственный интеллект нередко используют для установления диагнозов и налаживания процессов в больницах. Хотя людям этот подход не всегда нравится, врачи продолжают использовать ИИ. В Бразилии семья обвиняет искусственный интеллект в смерти женщины.

Больше о случае рассказали g1.globo.

В Бразилии женщина скончалась после 5 дней ожидания места в реанимации

В бразильском штате Минас-Жерайс 32-летний психолог Ребекка Кардоза Тененте Молина умерла после почти пяти дней ожидания госпитализации в отделение интенсивной терапии. Трагедия произошла после того, как женщину госпитализировали в Сан-Жуан-Непомусену, а затем самолетом доставили в город Оливейра.

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В больнице очень долго искали свободное место для пациентки, поэтому женщина умерла, не дождавшись помощи. Семья умершей подвергает сомнению эффективность новой государственной системы распределения кроватей Core/MG, основанной на искусственном интеллекте.

По словам сестры умершей, адвоката Самели Кардозу Тенненте Фуртадо, Ребекка обратилась за медицинской помощью 2 июня из-за камней в желчном пузыре. Однако ее состояние начало стремительно ухудшаться.

«Когда она прибыла туда на консультацию к хирургу, ее сразу направили обратно в больницу, поскольку она начала терять чувствительность в руках и ногах. Потом ее состояние ухудшилось, пока ей не понадобилась интубация, и началось кровотечение», — рассказала сестра.

Из-за критического состояния Ребекка нуждалась в срочном переводе в реанимацию. Чтобы ускорить процесс выделения кровати, родственники даже обратились в суд.

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Место для пациентки появилось лишь 6 июня в городе Оливейра, расположенном примерно в 300 км от начального места госпитализации. Семье пришлось организовать экстренную транспортировку Ребекки частным самолетом. Женщину доставили в больницу, но через несколько часов она скончалась.

Официальной причиной смерти в свидетельстве указан септический шок, но точные обстоятельства еще не расследуют. Медики также не исключают ботулизм.

Вина искусственного интеллекта или врачей

С 19 мая бразильский штат Минас-Жерайс перешел в новую централизованную систему распределения кроватей Core-MG. Платформа использует искусственный интеллект для классификации пациентов и определения приоритетности их перевода.

Семья Ребекки утверждает, что программа некорректно оценила тяжесть ее состояния. По словам сестры, пациентка получила заниженный балл, что отбросило ее в конец очереди, несмотря на реальные медицинские показатели.

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«Мы увидели, что врачи потеряли автономию решать, тяжело ли болен пациент», — заявляет семья умершей.

Государственный секретариат по здравоохранению Минас-Жерайс заявил, что Ребекку зарегистрировали в системе немедленно. Поскольку в ближайшем большом центре свободных мест не было, поиск расширили на другие регионы, включая частные сети.

В ведомстве отметили, что госпитализация зависит не от географической близости, а от наличия профильной кровати, отвечающей клиническим потребностям пациента. Кроме того, власти уверяют, что критерии оценки не изменились, а окончательные решения все еще принимают врачи-координаторы.

По мнению чиновников, Core-MG наоборот повысил прозрачность и скорость распределения. Несмотря на заявления властей о модернизации, семья умершей требует официальных расследований и изменения системы.

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«Она не была просто номером или протоколом в системе. У нее была семья, у нее были мечты и вся жизнь впереди», — подытожила сестра умершей.

Искусственный интеллект: последние новости

Напомним, искусственный интеллект от Google неожиданно переименовал себя в Prophetia Ex Data (Пророчество по данным) и сформулировал 10 масштабных прогнозов для человечества. Нейросеть подчеркнула, что это лишь вероятности, основанные на текущих инновациях, а будущее зависит от выбора людей сегодня.

Главные изменения будут касаться радикального продления жизни благодаря редактированию генов (CRISPR), массового распространения нейроинтерфейсов для общения мыслями и полного погружения миллионов людей в виртуальную реальность.

В области экологии и космоса прогнозируется создание первых самообеспечиваемых колоний роботов и людей на Марсе и Луне, а также активное восстановление климата на Земле с помощью атмосферных очистителей, модифицированных водорослей и дронов.

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Кроме этого, «квантовая революция» и появление сильного искусственного интеллекта вместе с освоением ядерного синтеза обеспечат планету безграничной чистой энергией, которая положит конец войнам за ресурсы.

Из-за глобальной роботизации труда мир перейдет на систему базового безусловного дохода, что заставит человечество искать новые смыслы жизни. В итоге общество XXII века разделится на два лагеря: биомодифицированных людей, объединяющих свой организм с кибернетикой и генетикой, и тех, кто изберет путь полной «естественности». Это сформирует новые глубокие культурные и нравственные линии раскола.

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