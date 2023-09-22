Искусственный интеллект показал "реального хоббита", жившего 50 000 лет назад — фото

Искусственный интеллект показал, как выглядели настоящие хоббиты.

Об этом пишет Daily Star.

Почитатели "Властелина колец" сегодня будут чествовать культовых персонажей Фродо и Бильбо Беггинсов в рамках Международного дня хоббита.

Многие, возможно, не знают, что эти виды небольшого роста на самом деле могли существовать в форме homo floresiensis – и искусственный интеллект теперь показал, как они выглядели. Этот вид жил около 50 000–100 000 лет назад и, как считалось, напоминал как людей, так и шимпанзе.

По данным Национального исторического музея, вид, также известный как флоресский человек, был крошечным. Их описывают как "невысокого роста с очень маленьким черепом", "выраженными надбровными дугами", "короткими ногами" и "большими плоскими ступнями".

Размер их мозга оценивается примерно в 420 см3, а рост — около 1,05-1,10 м. Об их рационе мало что известно, но эксперты прогнозируют, что он "вероятно содержал мясо".

Изображения, созданные с использованием этой технологии, показывают мужчин маленькими, морщинистыми, с длинными распущенными волосами. Их ступни, уши и носы больше, чем обычно, а строение лица у них похоже на шимпанзе.

Искусственный интеллект показал, как выглядели хоббиты / Фото: MidJourney/Daily Star

Созданные искусственным интеллектом "хоббиты" сидят внутри пещер, похожих на те, у которых два десятилетия назад обнаружили скелеты. Их кожа покрыта небольшим количеством грязи, и они носят простую одежду.

Искусственный интеллект показал, как выглядели хоббиты / Фото: MidJourney/Daily Star

Вместо того чтобы задействовать искусственный интеллект, ученые смогли реконструировать вид homo floresiensis, используя скелеты, найденные в пещере на острове Индонезии. Еще в 2003 году они обнаружили останки маленьких архаичных людей в пещере Лян Буа на острове Флорес. Среди них был полный череп, который давал представление, как выглядела примитивная порода.

Ранее бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес рассказал о реконструкции вымерших видов. И при исследовании, соавтором которого он был, он рассказал о разнице между вымершими видами и современными людьми. Он сказал: "Грубо говоря, у них, вероятно, был менее выдающийся нос, чем у современных людей, область рта была немного выступающей, чем у нас, а объем мозга был значительно меньше. Они также были гораздо ниже".

Говоря о том, что человека флоресского впервые сравнили со знаменитыми персонажами Толкина, Мораес сказал: "Когда в 2004 году череп был представлен публике, фильм "Властелин колец" имел большой успех".

Напомним, ранее ученые воспроизвели лицо настоящего хоббита, жившего 60 000 лет назад. Останки скелета принадлежат каменному веку.

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