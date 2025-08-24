- Дата публикации
Искусственный интеллект предсказал будущее Украины — что показал прогноз
Может ли искусственный интеллект предсказать будущее Украины? Эксперимент показал впечатляющие результаты.
Что ждет Украину через 10, 50 или 100 лет? Вместо астрологов искусственный интеллект дал прогноз развития Украины. И он оказался действительно поразительным.
Издание Телеграф представило результаты эксперимента.
ИИ представил смелый и оптимистичный сценарий развития нашего государства, который не только предполагает технологический прорыв, но и предлагает собственное видение судьбы нашего врага. Он поделился прогнозами по экономике, обществу и даже рассказал, что будет с украинским языком в далеком будущем.
В частности, через 5 лет укрытия превратятся в многофункциональные общественные пространства. Солнечные панели и ветряные мельницы органически интегрированы в городской пейзаж.
Ветераны становятся менторами и носителями опыта для военных и гражданских.
Через 15 лет Украина становится логистическим хабом между Европой и Азией (с центром в Днепре).
Также ИИ отметил экологичность и комфорт в жилых районах.
«Образование трансформируется в кампусы, ориентированные на практику и инновации», — считает ИИ.
Через 15 лет отдаленная работа будет формировать спрос на удобные жилые просторы.
А через 30 лет украинцев ждет децентрализованная энергетика: каждый микрорайон имеет собственные миниэлектростанции.
Украина становится не только «житницей Европы», но и лидером агротехнологий.
«На полях работают дроны и автономная техника», — говорится в прогнозе.
Это видение отражает сочетание травматического опыта войны со стремлением к инновациям и безопасности. Украина в сценарии будущего — это сильная, современная и самодостаточная страна, задающая тренды в мире.
Напомним, ранее ученые из Кембриджа и Оксфорда дали свой прогноз развития цивилизации. Ядерное оружие уже не самая страшная угроза для человечества.
По их мнению, цивилизация может исчезнуть еще до конца этого столетия из-за пандемий, климатических изменений или развития искусственного интеллекта.
