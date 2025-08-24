Какой будет Украина будущего / © Pixabay

Что ждет Украину через 10, 50 или 100 лет? Вместо астрологов искусственный интеллект дал прогноз развития Украины. И он оказался действительно поразительным.

Издание Телеграф представило результаты эксперимента.

ИИ представил смелый и оптимистичный сценарий развития нашего государства, который не только предполагает технологический прорыв, но и предлагает собственное видение судьбы нашего врага. Он поделился прогнозами по экономике, обществу и даже рассказал, что будет с украинским языком в далеком будущем.

В частности, через 5 лет укрытия превратятся в многофункциональные общественные пространства. Солнечные панели и ветряные мельницы органически интегрированы в городской пейзаж.

Ветераны становятся менторами и носителями опыта для военных и гражданских.

Через 15 лет Украина становится логистическим хабом между Европой и Азией (с центром в Днепре).

Также ИИ отметил экологичность и комфорт в жилых районах.

«Образование трансформируется в кампусы, ориентированные на практику и инновации», — считает ИИ.

Через 15 лет отдаленная работа будет формировать спрос на удобные жилые просторы.

А через 30 лет украинцев ждет децентрализованная энергетика: каждый микрорайон имеет собственные миниэлектростанции.

Украина становится не только «житницей Европы», но и лидером агротехнологий.

«На полях работают дроны и автономная техника», — говорится в прогнозе.

Это видение отражает сочетание травматического опыта войны со стремлением к инновациям и безопасности. Украина в сценарии будущего — это сильная, современная и самодостаточная страна, задающая тренды в мире.

Напомним, ранее ученые из Кембриджа и Оксфорда дали свой прогноз развития цивилизации. Ядерное оружие уже не самая страшная угроза для человечества.

По их мнению, цивилизация может исчезнуть еще до конца этого столетия из-за пандемий, климатических изменений или развития искусственного интеллекта.

