Использовал фетиш-сайт для убийства жены: детали громкого дела

Использовал фетиш-сайт для убийства / © Unsplash

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В Соединенных Штатах Америки набирает обороты история резонансного убийства. Речь идет о случае, когда американец убил жену ради любовницы, а затем использовал фетиш-сайт, чтобы подставить другого мужчину. Его разоблачили и осудили.

Историей поделились Daily Star.

Убил жену ради любовницы

Мужчина, убивший свою жену и решивший подставить другого мужчину с помощью фетиш-сайта, получил приговор — пожизненное заключение. Брендан Банфилд пытался использовать фетишистский сайт для организации зверского убийства.

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Брендана Банфилда, который имел отношения с бразильской няней, работавшей в его семье, приговорили к пожизненному заключению после того, как он решил использовать сайт для фетишистов, чтобы подставить другого мужчину в убийстве своей жены.

Экс-работник налоговой службы попытался заявить, что застрелил Джозефа Райана после того, как обнаружил, что он напал на его жену. Однако это оказалось ложью. Случай произошел 24 февраля 2023 года. Версия прокуроров заключалась в том, что Банфилд вместе с няней Джулианой Перес Магальяйнш устроил ловушку другому мужчине ради того, чтобы избавиться от жены Банфилда — Кристин Банфилд.

Убитая женщина работала медсестрой в отделении интенсивной терапии для детей. Во время суда над Банфилдом няня-любовница дала показания, что подсудимый сказал ей, что хочет жениться и родить вместе детей, но сначала нужно «избавиться» от жены.

Но разводиться было невыгодным вариантом, ведь Кристин получила бы деньги и опеку над их общим ребенком. Брендан Банфилд решил убить свою жену.

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Бразильская няня начала работать в семье, где произошло убийство, в 2021 году. Тогда ей был 21 год. Она рассказала присяжным, что вместе с Бренданом Банфилдом они выдавали себя за Кристин на сайте для сексуальных фетишистов.

Так они заманили мужчину, который откликнулся на предложение, в дом в Херндоне, штат Вирджиния. Ему предложили от имени убитой секс с ножом. Няня и Банфилд инсценировали все так, будто застрелили мужчину, который хотел ножом убить Кристин Банфилд.

В день убийства няня вместе с ребенком Банфилдов ждала в автомобиле, пока все произойдет. Чтобы распланировать все, они договорились встретиться в ближайшем МакДональдзе. Когда няня и Брэндон Банфилд отвели ребенка в подвал, они сначала застрелили Райана, а затем зарезали Кристин Банфилд ножом, который принес Райан.

Когда няня заметила, что Райан двигается, она сделала еще один выстрел и убила его. Няня Джулиана Перес Магальяйнш признала себя виновной в непреднамеренном убийстве. Ее сообщника Банфилда приговорили к пожизненному.

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Ложь на суде

На суде мужчина, жестоко убивший жену, отверг обвинения и отрицал все совершенное. Также он сделал заявление, что очень любил жену.

Сестра Кристин Банфилд выступила с резким заявлением во время судебного заседания. Она осудила Банфилда и сказала, что он мог бы расстаться с ее сестрой, а не убивать ее.

«Он мог развестись и двигаться дальше, но развод потребовал бы отказа от контроля, а контроль всегда был для него приоритетом. Его действия были продиктованы не любовью, а желанием власти, обманом и полным презрением к разрушенным им жизням».

Известный певец убил и расчленил 14-летнюю девушку

Напомним, в США продолжается расследование резонансного дела против популярного певца D4vd (Дэвида Энтони Берка), обвиняемого в жестоком убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес.

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По версии следствия, мотивом преступления стал страх разоблачения: с 2023 года у 18-летнего артиста была тайная сексуальная связь с несовершеннолетней. Он зарезал ее в своем доме в Голливуде после угроз разрушить его карьеру.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело с помощью бензопилы и надувного бассейна, после чего продолжил вести публичную жизнь и выступать в туре, пока в сентябре 2025 года останки девушки не нашли в его автомобиле Tesla.

В апреле 2026 года Берка арестовали, и сейчас он находится под стражей без права на залог в ожидании судебных слушаний. В то же время адвокаты певца категорически отрицают его вину и настаивают на невиновности подзащитного.

Защита отмечает, что официального обвинительного акта или уголовной жалобы от большого жюри до сих пор нет, а сам артист пока только задержан по подозрению.

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