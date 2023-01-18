Используют украинский опыт: США и другие страны могут ввести аналог "Дії"

Соединенные Штаты надеются повторить успех приложения электронного управления "Дія", внедрив у себя аналогичную программу. Также США не исключают, что другие страны также захотят адаптировать для своего использования украинское приложение.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщило издание Axios.

"USAID предоставило финансирование Министерству цифровой трансформации Украины, чтобы помочь разработать "Дію" и улучшить ее кибербезопасность, а также выделил еще 8,5 млн. долларов, чтобы помочь расширить сервисы программы во время войны", — заявила Пауэр.

По ее словам, Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, и USAID планирует начать обсуждение потенциального использования "Дії" в качестве шаблона для создания собственных программ.

В настоящее время было выделено $650 000 на технико-экономическое обоснование в проявивших интерес странах. По информации американской чиновницы, соседняя Молдова уже выразила интерес к украинскому подходу к электронному управлению. Также Пауэр надеется на партнерство с "южными странами", не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Эту идею Пауэр собирается обсудить на проходящем сейчас в Давосе экономическом форуме с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и потенциальными партнерами из частного сектора.

В издании отмечают, что хотя приложением в Украине пользуются более 18 млн человек (по заявлениям чиновников), однако у него проблемы с кибербезопасностью и конфиденциальностью данных. По мнению журналистов, государства с помощью таких приложений получат возможность "отслеживать перемещение граждан", "манипулировать предоставлением госуслуг для политической выгоды".

Пауэр заверила, что эти опасности учтутся, а "проект находится в зачаточном состоянии".

Ранее сообщалось, что "Дія" будет сообщать украинцам, кто пересматривал их персональные данные. Украинцы теперь будут знать, что государственный орган запрашивал персональные данные.

Также у "Дії" вскоре может появиться новый сервис — электронный военный билет. Однако повестки в приложении пока обещают не присылать.

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