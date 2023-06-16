Испортил ей выходные: мужчина отомстил припарковавшейся на его месте водительнице

Домовладелец придумал месть после того, как, вернувшись домой с работы, обнаружил, что его подъездная дорожка заблокирована.

Как рассказал он на Reddit, у соседей была большая вечеринка, и кто-то решил, что имеет право припарковаться на его месте.

"Имейте в виду, что моя подъездная дорожка шириной в одну машину, с подпорной стеной с обеих сторон и гаражом в конце. Практически невозможно, чтобы эвакуатор вытащил авто без ущерба для имущества", — написал он.

Из-за ограниченных возможностей парковки в вечер пятницы он остановился на самом простом решении: "Увидев это и отсутствие парковки на улице, я воспринял это как сигнал припарковаться прямо за ней на подъездной дорожке".

Это создало проблему для женщины. Когда через несколько часов она постучалась в дверь, "потребовав" от хозяина отодвинуть его машину, чтобы она могла уехать, он отказался.

"Я сказал, что выпил и не буду двигать машину", – поделился он.

Разъяренная водительница вызвала полицию, но домовладелец ответил то же самое, когда прибыл полицейский.

"Когда полиция постучала в мою дверь, я взял пиво из холодильника, прежде чем поговорить с офицером. Я сообщил ему, что после того, как я вернулся домой, я расслабился, выпил и не могу водить машину. В этот момент их руки были связаны, так как они не могли отбуксировать ее машину, а я не в состоянии водить машину, и я законно припарковался на своей подъездной дорожке. В конце концов я сказал, что, поскольку это длинные выходные, я буду в длинном запое, и они могут забрать свою машину после того, как я уеду на работу во вторник", – поделился он.

Напомним, между тем женщина показала, как вычурно отомстила начальнику за увольнение с работы. Экс-коллегу, пожалуй, будут еще долго помнить.

Читайте также: