Испортил посиделки: медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу — видео

Его компаньон от лакомства воздержался.

Барбекю в Теннесси, США, преждевременно закончилось, когда медведь без приглашения ворвался на вечеринку.

Пользователь TikTok melmell7197 разместил видео, где видно, как хищник вместе с товарищем пришел на задний двор его дома в Гатлинбурге.

Животное подняло крышку гриля и съело все готовившееся внутри мясо. Затем он запил еду диетической колой, опрокинув банку.

Тем временем его компаньон обнюхивал местность вокруг и не вмешивался. Не прогоняли голодного гостя и хозяева.

Юзер прокомментировал: "Черт, сегодня вечером медведь съел наш ужин".

Напомним, на прошлой неделе в Канаде медведь зашел на заправку и украл мармеладных мишек. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

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