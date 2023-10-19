Испортил посиделки: медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу — видео

Его компаньон от лакомства воздержался.
Барбекю в Теннесси, США, преждевременно закончилось, когда медведь без приглашения ворвался на вечеринку.
Пользователь TikTok melmell7197 разместил видео, где видно, как хищник вместе с товарищем пришел на задний двор его дома в Гатлинбурге.
Животное подняло крышку гриля и съело все готовившееся внутри мясо. Затем он запил еду диетической колой, опрокинув банку.
Тем временем его компаньон обнюхивал местность вокруг и не вмешивался. Не прогоняли голодного гостя и хозяева.
@melmelll7197 Damn bears ate our dinner tonight #bearweek #gatlinburgtennessee ♬ Paint The Town Red — Doja Cat
Юзер прокомментировал: "Черт, сегодня вечером медведь съел наш ужин".
Напомним, на прошлой неделе в Канаде медведь зашел на заправку и украл мармеладных мишек. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.
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