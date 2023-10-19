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Испортил посиделки: медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу — видео

Испортил посиделки: медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1377
Время на прочтение
1 мин
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Испортил посиделки: медведь посетил барбекю, съел все мясо и выпил колу — видео

Медведь съел ужин американцев / Фото: скриншот с видео

Его компаньон от лакомства воздержался.

Барбекю в Теннесси, США, преждевременно закончилось, когда медведь без приглашения ворвался на вечеринку.

Пользователь TikTok melmell7197 разместил видео, где видно, как хищник вместе с товарищем пришел на задний двор его дома в Гатлинбурге.

Животное подняло крышку гриля и съело все готовившееся внутри мясо. Затем он запил еду диетической колой, опрокинув банку.

Тем временем его компаньон обнюхивал местность вокруг и не вмешивался. Не прогоняли голодного гостя и хозяева.

@melmelll7197 Damn bears ate our dinner tonight #bearweek #gatlinburgtennessee ♬ Paint The Town Red — Doja Cat

Юзер прокомментировал: "Черт, сегодня вечером медведь съел наш ужин".

Напомним, на прошлой неделе в Канаде медведь зашел на заправку и украл мармеладных мишек. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Дата публикации
Просмотры
1377
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