Испуганная женщина обнаружила окровавленного незнакомца в своей постели: чем все закончилось (фото)

Женщина пришла в ужас, увидев кадры из камеры наблюдения, на которых таинственный злоумышленник заснул на ее кровати.

Об этом пишет Daily Star.

22-летняя Кейтлин Салливан вспомнила, что находилась у подруги, когда получила сигнал на телефон с камеры ее спальни.

Просматривая отснятый материал, жительница Соши, Шотландия, увидела, как незнакомец вошел в комнату и лег спать.

Мужчина пришел поспать в чужом доме / Фото: SWNS

После инцидента, произошедшего 31 августа около 7:45 утра, Кейтлин позвонила в полицию. Она встретила копов у себя дома, но окровавленный гость успел уйти.

Позже Кейтлин получила сообщение от этого мужчины в Facebook, где он извинился и поблагодарил ее за то, что она позволила ему немного поспать. Теперь женщина опасается, что он может вернуться.

Она сказала: "Я не могла поверить своим глазам. Я была так шокирована, я не знала, кто он такой. Я не могла поверить, что в моей кровати был мужчина. Я не понимаю, как он попал в мой дом. С тех пор я не оставалась в этом доме. Я никогда не хочу возвращаться в этот дом. Дело в том, что и я, и мой маленький сын спим в этой кровати. Если бы я была там, он, пожалуй, забрался бы в мою кровать и спал рядом со мной".

Мужчина пришел поспать в чужом доме / Фото: SWNS

Через день после шокирующего инцидента Кейтлин получила сообщение от мужчины, сказавшего, что надеется встретиться с ней.

В сообщении говорилось: "Искренне извиняюсь, я плохо чувствую себя. Спасибо, что позволили мне опустить голову на три часа, надеюсь, никакого вреда не было".

Кейтлин была менее чем ошеломлена реакцией полиции на сообщение, посоветовавшая ей заблокировать его.

Она добавила: "Кто сказал, что он не вернется? Его не наказали за это, так что он может сделать это снова. Мои соседи сказали, что мужчина пытался проникнуть в мой дом накануне вечером, около 22:00, его видели, как он кричал и вопил".

Кейтлин Салливан / Фото: SWNS

Представитель полиции Шотландии сообщил: "Никакого преступления не было установлено, и с заявителем был разговор. Полиция не получала никаких дальнейших жалоб или сообщений по этому инциденту".

Напомним, женщина озадачила, что 6 лет кормит своего мужа грудью. Она говорит, что это сделало их эмоциональную связь "в 10 раз лучше".

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