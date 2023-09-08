Испуганные люди спутали занятия йогой с ритуальным массовым убийством в кафе: что было дальше

В Великобритании полиция получила вызов о "массовом убийстве" с "лежащими на полу людьми" в кафе Seascape в Линкольншире. Но когда они прибыли на место, то обнаружили нечто другое.

Об этом пишет Mirror.

Как выяснилось, в помещении обсерватории проходили занятия йогой. Люди медитировали, лежа на полу. Впрочем, бдительные прохожие решили, что это был некий "сумасшедший ритуальный культ".

Представители заведения описали курьезный инцидент в Facebook:

"Итак, вчера вечером... Если кто-то слышал массу полицейских сирен в часовне Святого Леонарда вчера вечером в 21:30, то пожалуйста, будьте спокойны... Они направлялись к месту происшествия после того, как кто-то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев нескольких людей, лежащих на полу, что на самом деле оказалось медитацией из класса йоги. Спасибо полиции Линкольншира за их скорый ответ. Я даже на мгновение не могу представить, что происходило у них в головах по дороге. Дорогая публика, пожалуйста, имейте в виду, что в обсерватории по вечерам проходят множество занятий йогой. Мы не являемся частью любого безумного культа или клуба. В целом эта ситуация сложилась положительно, и мы, конечно, благодарны".

Полиция Великобритании

Со своей стороны, участник события добавил: "Могу подтвердить, что все в безопасности, и мы все наслаждались прекрасным вечером медитации и йоги. Мое сердце сочувствует людям, которые думали, что я убийца, но я могу уверить вас. Я просто оставляю место для глубокого расслабления".

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