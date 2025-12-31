ТСН в социальных сетях

Категория
Курьезы
143
2 мин

Испытайте себя: задачка для тех, кто мыслит быстро и счета ведет без ошибок

В этом примере всего одна строчка, но она проверяет ваш устный счет почти по всем параметрам.

Татьяна Мележик
Математическая головоломка

Математическая головоломка / © Фото из открытых источников

За 30 секунд нужно в голове: сосчитать два квадрата, отнять один от другого, разделить результат на 6, добавить 248 — и при этом ни разу не ошибиться. Сами числа смотрятся не страшно, но настоящая сложность в порядке действий: не перепутать шаги и сохранить ясную голову под давлением таймера. Именно поэтому такая задача увлекает и тех, кто любит математику, и тех, кто просто хочет проверить свои нервы и внимательность.

Задание

Условие простое: считать в голове, без калькулятора и черновика.
Время ограничено — не более 30 секунд.

Выражение:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248 =?

Головоломка / © Фото из открытых источников

Головоломка / © Фото из открытых источников

Сохраните в голове результат или хотя бы примерный диапазон. Затем можно прокрутить вниз и проверить, правильно ли вы вычислили.

Зачем тренироваться на таких примерах

С первого взгляда это кажется обычной школьной задачей. На самом деле подобные примеры прекрасно показывают, насколько хорошо сейчас работает ваша концентрация и насколько вы привыкли держать числа в голове, а не сразу тянуться к смартфону.

Что тренирует такой пример

  • Рабочая память – нужно одновременно удерживать несколько чисел, промежуточные результаты квадратов, деление и вычитание, порядок действий. Это тот же ресурс, который нужен, когда вы держите в уме список дел в день.

  • Внимание к порядку операций важно помнить о скобках и приоритете действий. Многие спотыкаются не на самих числах, а на пропускающих один из шагов.

  • Чувство числа — чем чаще вы будете считать в голове, тем легче определить, реалистичен ли результат. Например, если получается слишком большое или маленькое число, мозг сразу же сигнализирует: где-то произошла ошибка.

  • Умение не спешить — такие задачи учат не выдавать первый попавшийся результат. Иногда достаточно одной лишней секунды, чтобы заметить ошибку и исправить ее. В реальной жизни этот навык ценится гораздо больше, чем просто правильное вычисление.

Решение: шаг за шагом

Наше выражение:
(39² − 27²) ÷ 6 + 248

  1. Находим квадраты
    39² = 1 521
    27² = 729

  2. Вычитаем
    1 521 − 729 = 792

Итак, в скобках стоит число 792.

  1. Делим на 6
    792÷6=132

  2. Добавляем 248
    132+248=380

  3. Ответ: 380

Небольшое заключение для тех, кто решал

Если у вас получилось 380 — поздравляем! Вы сохранили порядок действий и не пропустили ни одного шага.

Если ответ другой, полезно не просто посмотреть верный вариант, а проанализировать собственные вычисления. Обычно ошибки случаются в трех местах:

  • при вычислении квадратов

  • при вычитании 1 521 − 729

  • при делении 792 ÷ 6

Анализ таких промахов приносит не меньше пользы, чем правильное решение, ведь показывает, где вы спешили или где базовые операции «плыли».

