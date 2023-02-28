"Испытывают вину или хотят избежать неприятностей": о чем свидетельствует улыбка собак

Люди часто неправильно воспринимают зубастую улыбку как агрессию и пугаются.

По словам специалиста по ветеринарному поведению доктора Лоре Хауга, любая собака может улыбаться. Некоторые породы даже генетически склонны к улыбке больше других.

Об этом пишет "Yahoo! news".

Собаки улыбаются, оттягивая одну или обе губы назад и могут показывать все или некоторые зубы.

«Это, по сути, умиротворенное поздравительное поведение, которое, кажется, направлено только на людей. Собаки не ведут себя так по-настоящему улыбаться другим собакам», – говорит Хауг.

По словам доктора, улыбка – это форма «активного подчинения». В то время как другие признаки покорности включают поведение, например свертывание тела или перекатывание в сторону.

"Собаки также могут улыбаться, когда чувствуют вину или когда вы пытаетесь заставить их сделать что-то, чего они не хотят, например принять ванну. Если они безропотно улыбаются, когда делают что-то не так, это потому, что они хотят избежать неприятностей или враждебной конфронтации из своими владельцами, говорит Хауг", – рассказывает Хауг.

Впрочем, люди часто неправильно воспринимают зубастую улыбку как агрессию и пугаются.

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«Они могут ответить тем же и фактически показать личное конфронтационное поведение или наказать собаку, считая, что собака рычит на них. И, конечно, если они это сделают, они могут привести к тому, что у этих собак создают защитную агрессивную реакцию», — говорит Хауг.

Добавим, самый большой паук в мире по данным National Geographic птицеид-голиаф Theraphosa blondi. Известный тарантул может достигать около полумера в длину. В Книге рекордов Гиннеса отметили, что этого размера достаточно, чтобы покрыть обеденную тарелку.

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