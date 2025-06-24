Исследователи Библии предупреждают, что после удара по Ирану появились новые признаки приближающегося конца света

Появились новые признаки приближающегося конца света.

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После американских ударов по трем ядерным объектам в Иране исследователи Библии заявили о новых тревожных признаках приближения апокалипсиса. Христианский подкаст Living Waters из более чем 1,6 млн подписчиков сообщил, что нынешние события на Ближнем Востоке совпадают с пророческими стихами из Священного Писания, которые могут свидетельствовать о конце времен.

Об этом говорит Daily Mail.

Речь идет, в частности, о 1-м Послании Фессалоникийцам 5:3 — “Когда будут говорить: “Мир и безопасность”, тогда внезапно придет на них погибель…”. Это стихотворение интерпретируется как предупреждение о божественном вмешательстве и внезапном наказании в момент воображаемого покоя. Теологи напоминают: понятие "день Господень" в Библии неоднократно связано с апокалиптическими событиями, Страшным судом и вторым пришествием Христа.

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После ночной атаки на ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social: "СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!" Его комментарий лишь усилил опасения по поводу глобального конфликта.

На фоне напряжения на Ближнем Востоке в Сирии произошел новый теракт. В воскресенье в районе Дуэйла в Дамаске смертник атаковал церковь Мар Элиас, где по меньшей мере 22 верующих погибли, еще 63 получили ранения. По словам сирийского МВД, атаку совершил боевик "Исламского государства". Видео с места происшествия демонстрирует разрушенные скамьи, каменные стены и кровь на обломках.

Дамаск до сих пор не оправился от последствий гражданской войны, которая продолжается с 2011 года. Начавшись в качестве продемократических протестов против правления Башара Асада, конфликт перерос в полномасштабное противостояние. Во многих районах города все еще обнаруживают массовые захоронения и человеческие останки. В районе Тадамон, как сообщают правозащитники, кости лежат под открытым небом — это, вероятно, жертвы многолетних репрессий.

На фоне этой нестабильности и эскалации насилия библейские толкования о конце времен приобретают новое звучание. Исследователи предупреждают: упоминание о неожиданной катастрофе на фоне заявлений о мире может быть плохим знаком для человечества.

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Соединенные Штаты ранее призвали Иран вернуться к переговорам, отмечая, что нынешнему режиму не остается иного выбора, кроме как отказаться от своих ядерных амбиций.

В новом эпизоде христианского подкаста Living Waters, опубликованном 21 июня, отмечается, что многие воспринимают глобальные призывы к миру как признак приближения последних дней.

Авторы подкаста предостерегают: учитывая распространение таких призывов, в мире может сформироваться ложное чувство безопасности — несмотря на все более заметные проявления глобальной нестабильности, военных конфликтов и морального упадка.

Особое внимание исследователи обращают на эскалацию между Израилем и Ираном: 12 июня фиксируется ежедневный обмен ракетными ударами между двумя странами. Это, по их словам, укладывается в библейский сценарий конца света.

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Среди городов, которые упоминаются как потенциально уязвимые в случае реализации пророчеств, названы Иерусалим и Дамаск. Подкаст отмечает, что если ядерная атака уничтожит сирийскую столицу, это может быть окончательным свидетельством наступления апокалипсиса: "Если по Дамаску будет нанесен ядерный удар, и он перестанет существовать как город, это станет одним из ключевых знаков последних дней".

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращение огня Израилем и Ираном "вступило в силу".