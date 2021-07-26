Исследователи нашли неожиданную связь между курением "травки" и способностью мужчин к зачатию

Марихуана является самым популярным наркотиком в мире.

Влияние марихуаны на качество спермы уже некоторое время обсуждается учеными, и предыдущие исследования выявили некоторые довольно противоречивые выводы. Так, последние работы ученых показали, что курение каннабиса хотя и имеет неблагоприятные последствия, но может увеличивать количество здоровых сперматозоидов и их подвижность.

Об этом пишет iflscience.com.

Так, одно из исследований с участием 1215 курильщиков "травки" в Дании показало, что регулярное потребление марихуаны привело к уменьшением количества спермы на 30%. Однако, в отличие от этого, исследование, в котором приняли участие 662 мужчины, посещавшие клинику оплодотворения в Массачусетсе, пришло к выводу, что те, кто употребляют коноплю, как правило, имеют больше спермы, чем те, кто никогда не пробовал наркотик.

Согласно новому исследованию в журнале "Терапевтические достижения в урологии" мужчины, которые курят "травку", могут иметь меньший уровень сперматозоидов и большую вероятность деформированных сперматозоидов, хотя их половые клетки могут извлечь пользу от большей подвижности.

Авторы этого исследования опросили 409 мужчин в клинике фертильности в штате Вашингтон по их употреблению марихуаны. В общем 174 заявили, что курили "травку" в определенный момент своей жизни, а 17% ответили, что продолжают это делать.

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По сравнению с мужчинами, которые никогда в жизни не употребляли марихуану , нынешние "курильщики" вдвое чаще проявляли ненормальное строение сперматозоидов. Также половые клетки странной формы были распространены даже среди бывших курильщиков марихуаны. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о "замедленном негативном влиянии марихуаны на морфологию спермы".

Кроме того, исследователи выяснили, что количество спермы снизилось как среди бывших, так и среди нынешних любителей покурить "травку". Поскольку последние в три раза чаще страдают от низкого объема спермы, чем те, кто никогда не пробовал наркотика. Парадоксально, однако, употребление конопли было связано с большей подвижностью спермы.

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Авторы исследования в конечном итоге приходят к выводу, что курение наркотических растений, видимо, не является хорошей идеей при попытках зачать ребенка.

Исследователи признают, что их выводы не следует считать бесспорными, поскольку тот факт, что в исследовании принимало участие относительно небольшое количество мужчин с одной клиники фертильности, которая может не быть репрезентативной общей численности населения. Кроме того, их анализ не учел других ключевых факторов, влияющих на качество спермы и возможности мужчин к зачатию, таких как питание, физические упражнения или употребление других наркотиков.

Как сообщалось, исследователи обнаружили, что утверждение о том, каким образом движутся сперматозоиды, было бы неправильно. Они плывут не напрямую, имитируя движение змеи, а возвращают свои хвосты подобно движению штопора.

Напомним, в Ирландии мужчина полтора года вводил сперму себе в вены.

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