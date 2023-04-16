Исследователи нашли скелет женщины, у которой выросла третья кость, похожая на веревку.

В Португалии более 20 лет назад жители города Констансия начали проект реконструкции площади своего города, который когда-то был некрополем церкви.

Об этом пишет "Yahoo! news".

В ходе раскопок обнаружили 151 скелет. Тела датируются периодом от начала до середины 14 века до середины 19 века и включают 106 взрослых и 45 детей. Впрочем, один из скелетов отличается от других.

В исследовании, опубликованном в марте в Международном журнале палеопатологии, антропологи исследовали скелет взрослой женщины со своеобразным ростом костей.

«Я никогда не видела такого большого костного образования, – сказала ведущий автор Сандра Ассис LiveScience 11 апреля.

Ассис рассказала LiveScience, что заметила что-то торчащее из скелета женщины, когда его очищали в лаборатории, поскольку его выкопали вместе с другими 150 скелетами.

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В месте, где пектиновая мышца, соединяющая бедренную кость с тазом, должна прикрепиться к бедренной кости, росла дополнительная кость длиной 3 дюйма, похожая на веревку.

Согласно исследованию, гетеротопное окостенение, как было видно на скелете этой женщины, происходит, когда кости растут вне обычной скелетной системы.

"Он развивается в мягких тканях, где кость обычно не образуется или не нужна, например в коже, подкожной клетчатке, скелетных мышцах, фасциях, связях и сухожилиях, а также стенках кровеносных сосудов", — говорится в исследовании.

По данным Национального института здравоохранения, сегодня гетеротопное окостенение может быть серьезным осложнением или побочным эффектом хирургического вмешательства, но сотни лет назад оно сформировалось в результате сильной травмы.

Исследователи обнаружили, что дополнительный рост кости был в возрасте от 6 недель до года, и это было бы чрезвычайно болезненным и затрудняло женщину передвижения.

«Появление бедренной кости свидетельствует о длительном процессе. У нас нет медицинской карты этой женщины, но, смотря на подобные клинические случаи, мы можем предположить, что это поражение бедренной кости было достаточно утомительным», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, эта находка является первым задокументированным случаем травматического костного миозита или дополнительного роста кости, вызванного травмой, в области пектиновой мышцы.

Ранее команда археологов из Университета Седертерна в Стокгольме совершила интересное открытие на отдаленном острове в Балтийском море. Остров, известный как Готска-Санден, лежит на полпути между Швецией и Эстонией и имеет богатую кораблекрушениями и пиратством историю.

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