Исследователи назвали "идеальную" разницу в возрасте между парами: согласились не все

В то время как одни люди считают возраст важным фактором при знакомстве, другие больше интересуются личностью своего романтического партнера, чем тем, сколько ему лет.

Однако, согласно австралийскому исследованию, есть причина, почему так много пар влюбляются в кого-то, кто на несколько лет старше или младше их самих – и это может быть ключом к более успешным отношениям.

Исследование показало, что "пары с большой разницей в возрасте скорее теряют удовлетворенность отношениями в первые шесть-десять лет брака, чем пары одинакового возраста", передает Mirror. Среди гетеросексуальных пар чаще встречаются пары с разницей в возрасте от одного до трех лет, где мужчина старше женщины, и имеют самый высокий уровень удовлетворенности.

Об этом говорится в сообщении: "Удовлетворенность отношениями несколько снизилась для пар с разницей от четырех до шести лет и продолжала снижаться для пар с разницей в возрасте семь и более лет. Исследования указывают на то, что во многих культурах разница в возрасте от одного до трех лет считается идеальной, но некоторые исследователи предполагают, что даже отношения с разницей в возрасте менее 10 лет принесут больше удовольствие. Тем не менее, цифры редко рассказывают полную историю, когда речь идет о любви. Можно быть гораздо старше или младше своего партнера и иметь именно те отношения, которые вам подходят".

Комментируя это, один пользователь Reddit утверждает, что уровень зрелости человека является гораздо более сильным показателем того, будут ли отношения успешнее, чем его фактический возраст: "Это зависит от уровня зрелости и от того, как вы относитесь друг к другу. Если с младшим человеком не разговаривают свысока и он не испытывает дискомфорта, то я говорю, что не имеет значения, какая разница". Тем временем другой пользователь добавил: "Разница в возрасте в восемь лет между двумя взрослыми людьми с согласия – это нормально. Это больше вопрос личной совместимости, взаимного влечения и амбиций, а также общих предпочтений по образу жизни".

Третий также присоединился к разговору: "Мне 39, моей бывшей 49, честно говоря, это больше связано со зрелостью, чем с чем-то другим. Она стала совсем другим человеком, и мне пришлось уйти от нее. Из моего собственного опыта в 39, почти 40 лет, я предпочитаю людей 20-30 лет по собственным причинам. От 18 до 22 лет немного незрелые для меня, а те, кому от 30 до 40, как правило, самые лучшие, уставшие, и относятся ко мне иначе, потому что у меня нет детей, а у них почти всегда есть дети, которые уже подростки или взрослые".

Напомним, психологи поделились секретами, как построить и сохранить крепкий счастливый союз на всю жизнь. В настоящее время вопросом продолжительности взаимоотношений занимаются ученые и психологи в области создания и сохранения семьи во всем мире, поскольку количество разводов стремительно растет, а количество счастливых пар, живущих в течение длительного времени, значительно уменьшается.

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