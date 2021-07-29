Исследователи назвали новый неожиданный симптом коронавируса, который проявляется у вакцинированных

У вакцинированных коронавирус протекает легче и короче.

Британцы, которые после полного курса вакцинации все же заразились коронавирусом, сообщают о неожиданном симптоме Covid-19. Речь идет о чихании.

Об этом пишет Metro со ссылкой на исследователей Королевского колледжа Лондона.

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Основными показателями болезни по-прежнему является потеря обоняния, непрерывный кашель и повышение температуры тела. Но люди, которые были вакцинированы, теперь чаще сообщают о чихание как о симптоме коронавируса, чем те, кому еще не сделали прививку.

По мнению исследователей Королевского колледжа Лондона (KCL), для непривитых чихание "значительно чаще" является признаком простуды или аллергии, такой как сенная лихорадка.

"Привитые люди испытывают те же симптомы, как и непривитые, но их болезнь протекает легче и короче. Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а потом дали положительный результат на Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с людьми, у которых не было прививки. Это говорит о том, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком Covid", — говорят специалисты.

Эксперты добавили, что чихание — это "ключевой способ" распространение вируса, и люди должны убедиться, что они не распространяют инфекцию в общественных местах. То есть, сдать ПЦР-тест.

Кроме того, во время чихания или кашля надо закрывать рот и нос салфеткой или внутренней стороной локтя, чтобы свести к минимуму распространение капель.

"Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, пока не вымоете руки", — отмечают исследователи.

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