Исследователи назвали продукт, который может положительно влиять на уровень сахара в крови

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Исследователи установили, что употребление авокадо может помочь в контроле уровня сахара в крови. Все из-за насыщенности клетчаткой и минимум сахара.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

Что выявило исследование

В исследовании приняли участие взрослые люди с избыточным весом или ожирением. Часть из них каждый день добавляла в рацион одно авокадо, в то время как другие не меняли свои пищевые привычки. В течение нескольких недель ученые отслеживали изменения в показателях организма.

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Результаты показали, что регулярное потребление авокадо связано с более благоприятными показателями уровня сахара в крови. Такой эффект объясняют питательным составом фрукта: он содержит много клетчатки, мало сахара и богат полезными мононенасыщенными жирами.

Эксперты отмечают, что клетчатка в авокадо может замедлять усвоение углеводов, помогая избегать резких скачков глюкозы после еды. Кроме того, этот продукт обеспечивает более длительное ощущение сытости, что может способствовать контролю веса.

В то же время специалисты отмечают: ни один продукт не является универсальным решением. Наибольшую пользу приносит авокадо в составе сбалансированного и разнообразного рациона.

Предыдущие исследования также указывают на положительное влияние авокадо на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию ненасыщенных жиров, он может помогать поддерживать здоровый уровень холестерина, а также обеспечивает организм важными витаминами и минералами.

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Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять долгосрочное влияние авокадо на обмен веществ и уровень сахара в крови.

Раньше речь шла о том, можно ли есть недозрелое авокадо. Да, оно безопасно, хотя твердое и менее вкусное. По питательности почти не уступает спелому, но лучше подходит для блюд, где не важна кремовая текстура. Спелость определяют на ощупь: плод должен быть немного мягким. Авокадо созревает после сбора и этот процесс можно ускорить, если положить его в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком.

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