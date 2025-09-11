Исследователи назвали самый плохой день недели для водителей: это не понедельник

Какой самый плохой день недели для водителей и почему / © Getty Images

Исследования показывают, что пятница — это день, когда водители чаще всего становятся жертвами агрессивных действий на дорогах.

Об этом пишет британское издание Express.

Шокирующее новое исследование показало, что этот день самый плохой — именно в пятницу больше всего случаев агрессивного поведения на дорогах. Эксперты считают, что некоторые дни недели гораздо чаще приводят к гневу во время вождения, чем другие, и хотя пятница часто ассоциируется с чувством облегчения и волнения перед выходными, ее считают самым плохим днем ​​для разочарований, связанных с дорогами.

Хотя агрессивное вождение может иметь место в течение недели, пятница наиболее стрессовая для водителей. Увеличение трафика, усталость и давление вместе повышают риск дорожных инцидентов.

«Понимание того, что пятницы особенно сложны, может помочь водителям планировать и сохранять спокойствие. Предусматривайте задержки, планируйте дополнительное время и не позволяйте разочарованию диктовать ваше поведение. Немного терпения в значительной степени поможет сохранить безопасность и покой на дорогах», — советуют эксперты.

Среди возможных причин усиленного состояния водителей по пятницам указываются выше, чем обычно, объемы движения, давление времени на прибытие к месту назначения и начало планирования выходных. По словам экспертов, когда к этому прибавляется усталость, даже незначительные ошибки могут спровоцировать агрессивное поведение.

Исследование показывает наиболее распространенные раздражители на дороге, хотя и незначительные, часто могут являться катализатором нецензурной лексики, жестикуляции и худших вещей.

Затяжка средней полосы движения, медленно двигающие транспортные средства и неожиданное изменение полос движения являются одними из самых распространенных причин агрессивных действий на дороге.

«Хотя такое поведение происходит каждый день, сочетание пятничных пробок и предвыходного настроения усиливает реакции. Небольшие раздражения, которые можно было бы игнорировать в понедельник, могут превратиться в серьезные вспышки», — говорят эксперты.

В издании советуют водителям по пятницам еще внимательнее соблюдать безопасную дистанцию от других транспортных средств во избежание провокаций, по возможности избегать часов пик и оставлять дополнительное время для уменьшения стресса от опозданий.

