Исследователи обнаружили существ, которые общаются с помощью "имен"

Дельфины / © pixabay.com

Ученые выяснили, что некоторые животные могут узнавать друг друга по уникальным сигналам, которые действуют как настоящие имена. Дельфины, в частности, используют собственные «имена» в общении, что делает их единственными известными животными с таким высоким уровнем социальной идентичности.

Об этом пишет издание Forbes.

Исследователь Скотт Треверс, ссылаясь на данные, собранные Израильской академией морских исследований и рядом биологических экспериментов в естественной среде обитания животных, рассказал, что дельфины способны создавать уникальные свистовые сигналы, известные как «сигнатурные свисты», которые выполняют роль индивидуальных идентификаторов, аналогично человеческим именам. Эти сигналы формируются еще в раннем возрасте и остаются неизменными в течение жизни животного.

Исследования показали, что дельфины реагируют на собственный свист или на свист «близкого друга», игнорируя незнакомые сигналы, что свидетельствует о способности распознавать отдельных индивидов. Кроме того, животные могут копировать свисты других, подтверждая сложность их коммуникативного мира.

Использование таких сигнатур позволяет дельфинам поддерживать социальные связи в трехмерной океанической среде, где видимость ограничена. Свисты помогают идентифицировать друг друга на расстоянии, координировать совместные действия и сохранять групповую сплоченность даже во время охоты или разделения на определенное время.

Исследователи отмечают, что, несмотря на значительный прогресс в изучении «имен» дельфинов, остаются вопросы о том, как сигнатурные и другие типы сигналов объединяются в сложные коммуникационные «сети». Однако уже известно, что способность животных запоминать сигналы других даже после длительного разделения указывает на наличие долговременной социальной памяти, которая превосходит многие другие виды.

Это открытие меняет понимание того, что имена, социальная идентичность и сложные связи не являются уникальной особенностью человека — они могут быть фундаментальными элементами жизни у многих форм.

Напомним, ранее мы писали о том, что употребление мяса дельфинов может представлять смертельную опасность для человека.