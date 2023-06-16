Исследователи ошеломили, как будут выглядеть до 2100 года люди, работающие удаленно – фото

Эксперты призывают тех, кто работает из дома, беречь свое здоровье.

После пандемии COVID-19, когда удаленная работа была обязательной для миллионов сотрудников, многие люди теперь чаще работают из дома.

Но исследования показали, что, хотя это и есть новая норма, многие из нас еще должны создать надлежащее рабочее место, а некоторые люди работают со своих диванов или даже своих кроватей. Об этом пишет ladbible.com.

Исследователи Университета Лидса создали модель Анну, которая показывает, как будут выглядет люди, работающие из дома, до 2100 года.

Модель человека, работающего удаленно / Фото: Furniture At Work

У нее горб, темные, набухшие глаза, а руки стали немного похожи на когти.

Модель человека, работающего удаленно / Фото: Furniture At Work

"Анна демонстрирует множество физических эффектов из-за постоянного использования технологиями, влияния экрана и плохой осанки, а также подчеркивает потенциальные проблемы с психическим здоровьем. Чтобы визуализировать последствия отсутствия соответствующего места для работы дома, мы использовали научные исследования и работали с экспертами в области здравоохранения, чтобы показать, как может выглядеть удаленный работник будущего", — говорится в сообщении.

Анна сгорбилась из-за того, что работала с кровати, а ее глаза покраснели и болят оттого, что она весь день смотрела в экран. Она также набрала вес и имеет слабую иммунную систему из-за неэффективного свежего воздуха и отсутствия физических упражнений.

Модель человека, работающего удаленно / Фото: Furniture At Work

Эксперты призывают тех, кто работает из дома, принять некоторые меры, чтобы сохранить свое здоровье и не превратиться в Анну.

Брайан Кларк, основатель United Medical Education, сказал: "Удаленные работники должны делать регулярные перерывы, чтобы размяться и двигаться, чтобы избежать боли в спине и шее". Он также рекомендует обустроить нужное рабочее место для работы из дома.

Напомним, Сеть разразилась мемами о скандальных закупках в Киеве. Управление образования Днепровского района столицы закупило в школьные укрытия барабаны, дорогие овощерезки и электрические сковородки.

Читайте также: