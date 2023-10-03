Исследователи поймали 180-килограммового ската-гиганта — фото

В проливе Лонг-Айленд, США, был обнаружен массивный скат весом 400 фунтов (181 кг).

Об этом пишет nypost.com.

Существо длиной более 1,8 м и шириной 1,5 м было извлечено исследовательской командой из Коннектикутского агентства по рыбным ресурсам и дикой природе.

Команда объяснила, что "нежных гигантов" обычно можно встретить вдоль Атлантического побережья от Новой Англии до Флориды, но почти никогда не замечают в проливе Лонг-Айленд.

На снимке видно животное, лежащее на спине. Команда решила оставить его в таком положении и не переворачивать.

Скат / Фото: X/ctfishandwildlife

"Вместо того, чтобы пытаться перевернуть животное, наша команда быстро провела некоторые замеры и немедленно вернула ската в воду, чтобы увидеть, как он выплывает живой и здоровый", — объясняет организация.

У скатов, родственных акулам, в хвосте есть ядовитый шип с острыми лезвиями, которые могут нанести травмы при контакте. Однако они не агрессивны и нападают на людей, только когда их спровоцируют.

Напомним, мужчина поймал рыбу-рекордсменку с полным ртом "человеческих зубов". Рыба побила рекорд, установленный в 2020 году.

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