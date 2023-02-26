Исследователи, вероятно, обнаружили секс-игрушку времен Римской империи

На севере Великобритании, в Виндоланде, был обнаружен деревянный предмет, который может быть интимной игрушкой времен Римской империи со II века.

Об этом пишет BBC.

Сначала специалисты считали, что найденный предмет мог служить инструментом для шитья, поскольку был обнаружен в канаве вместе с десятками ботинок. Ученые также не исключают, что это мог быть символ удачи или инструмент для измельчения ингредиентов косметики или лекарства, а его форма, по мнению римлян, могла придавать им магические свойства.

Однако эксперты из Университета Ньюкасла и Университетского колледжа Дублина говорят, что теперь они считают, что объект длиной около 16 см могли использовать для более интимных целей.

После анализа предмета было установлено, что оба конца были заметно гладкими, что указывает на повторное использование в течение длительного времени.

"Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные принадлежности – этот предмет из Виндоланда может оказаться одним из них", — сказал Доктор Роб Коллинз, старший преподаватель археологии в Университете Ньюкасла.

Отмечается, что фаллоимитаторы были распространены в Римской империи, поскольку считалось, что они защищают от несчастья.

Еще одна версия звучит так – его врезали в статую, а затем натирали на счастье, предполагают учёные в журнале Antiquity.

Напомним, женщина родила близнецов-мальчиков, а впоследствии редких близнецов "МоМо".

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