Историческая находка: мальчик обнаружил черепаху возрастом 50 млн лет (фото)
11-летний Турен Поуп случайно наткнулся на редкую окаменелость мякотевшей черепахи. Палеонтологи назвали открытие уникальным и встречающимся раз в жизни.
В штате Вайоминг (США) 11-летний Турен Поуп во время прогулки с дедушкой и бабушкой наткнулся на уникальную палеонтологическую находку — почти полностью сохранившийся панцирь мягкотелой черепахи, которому около 48-50 млн лет.
Об этом пишет mirror.
Выяснилось, что ребенок проявил хорошо сохранившуюся окаменелость древней черепахи.
«Обычная семейная прогулка быстро превратилась в событие, вызвавшее значительный интерес у ученых региона», — пишут журналисты.
Мать мальчика Тесса Паттерсон рассказала местным медиа, что была поражена, когда получила фото находки от родителей. По ее словам, семья сразу обратилась в Бюро по управлению государственными землями США (BLM), после чего на место выехали специалисты.
К раскопкам приобщился специалист по музейным коллекциям Геологического музея Тейта в городе Каспер Джей Пи Кавиджелли. Он отметил, что уже через несколько минут после осмотра стало понятно: панцирь сохранился почти полностью и имеет большую научную ценность.
Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей, где очищают для дальнейших исследований и готовят к будущей экспозиции. Представители ведомства отметили внимательность мальчика и правильное решение сообщить о находке специалистов.
Палеонтологи называют открытие редким и случающимся раз в жизни, ведь столь хорошо сохранившиеся образцы такого возраста находят крайне редко.
