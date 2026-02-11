Историческая находка: мальчик обнаружил черепаху возрастом 50 млн лет (фото)

11-летний мальчик нашел окаменелость в возрасте 48 миллионов лет в США Фото иллюстративное / © Freepik

В штате Вайоминг (США) 11-летний Турен Поуп во время прогулки с дедушкой и бабушкой наткнулся на уникальную палеонтологическую находку — почти полностью сохранившийся панцирь мягкотелой черепахи, которому около 48-50 млн лет.

Выяснилось, что ребенок проявил хорошо сохранившуюся окаменелость древней черепахи.

«Обычная семейная прогулка быстро превратилась в событие, вызвавшее значительный интерес у ученых региона», — пишут журналисты.

Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей

Мать мальчика Тесса Паттерсон рассказала местным медиа, что была поражена, когда получила фото находки от родителей. По ее словам, семья сразу обратилась в Бюро по управлению государственными землями США (BLM), после чего на место выехали специалисты.

К раскопкам приобщился специалист по музейным коллекциям Геологического музея Тейта в городе Каспер Джей Пи Кавиджелли. Он отметил, что уже через несколько минут после осмотра стало понятно: панцирь сохранился почти полностью и имеет большую научную ценность.

Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей, где очищают для дальнейших исследований и готовят к будущей экспозиции. Представители ведомства отметили внимательность мальчика и правильное решение сообщить о находке специалистов.

Палеонтологи называют открытие редким и случающимся раз в жизни, ведь столь хорошо сохранившиеся образцы такого возраста находят крайне редко.

