ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
457
Время на прочтение
2 мин

Историческая находка: мальчик обнаружил черепаху возрастом 50 млн лет (фото)

11-летний Турен Поуп случайно наткнулся на редкую окаменелость мякотевшей черепахи. Палеонтологи назвали открытие уникальным и встречающимся раз в жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Историческая находка: мальчик обнаружил черепаху возрастом 50 млн лет (фото)

11-летний мальчик нашел окаменелость в возрасте 48 миллионов лет в США Фото иллюстративное / © Freepik

В штате Вайоминг (США) 11-летний Турен Поуп во время прогулки с дедушкой и бабушкой наткнулся на уникальную палеонтологическую находку — почти полностью сохранившийся панцирь мягкотелой черепахи, которому около 48-50 млн лет.

Об этом пишет mirror.

Выяснилось, что ребенок проявил хорошо сохранившуюся окаменелость древней черепахи.

«Обычная семейная прогулка быстро превратилась в событие, вызвавшее значительный интерес у ученых региона», — пишут журналисты.

Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей

Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей

Мать мальчика Тесса Паттерсон рассказала местным медиа, что была поражена, когда получила фото находки от родителей. По ее словам, семья сразу обратилась в Бюро по управлению государственными землями США (BLM), после чего на место выехали специалисты.

К раскопкам приобщился специалист по музейным коллекциям Геологического музея Тейта в городе Каспер Джей Пи Кавиджелли. Он отметил, что уже через несколько минут после осмотра стало понятно: панцирь сохранился почти полностью и имеет большую научную ценность.

Окаменелость осторожно изъяли, стабилизировали и перевезли в музей, где очищают для дальнейших исследований и готовят к будущей экспозиции. Представители ведомства отметили внимательность мальчика и правильное решение сообщить о находке специалистов.

Палеонтологи называют открытие редким и случающимся раз в жизни, ведь столь хорошо сохранившиеся образцы такого возраста находят крайне редко.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Британии на пляж из-за шторма выбросило тысячи редких «одноногих монстров».

Дата публикации
Количество просмотров
457
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie