Первая женщина-миллионер Украины / © Фото из открытых источников

Климентина Авдыкович-Глинская, известная как «шоколадная королева» Галиции, стала первой женщиной-миллионершей в Украине, заработав состояние собственными руками. Ее путь от скромной учительницы до владелицы фабрики сладостей — это вдохновение для всех, кто мечтает об успехе. В этой статье мы раскроем тайны ее жизни, бизнес-стратегии и вклада в украинскую культуру.

Ранняя жизнь: от семьи священника до брака с композитором

Климентина Николаевна Авдыкович-Глинская (девичья фамилия Сичинская) родилась 27 июля 1884 года в городке Копычинцы Тернопольской области, в семье греко-католического священника Николая Сичинского.

Детство провела в Косовщине, где отец служил. Она имела брата Мирослава Сичинского, ставшего известным общественным деятелем. Климентина получила качественное образование, что было редкостью для девушек того времени и стала преподавательницей в Украинском институте для девушек в Перемышле.

В 18 лет, в 1902 году, она вышла замуж за Ореста Авдыковича — известного композитора, педагога и общественного деятеля. Супруги поселились во Львове, где Орест преподавал музыку. У них родилось двое детей: сын и дочь. Жизнь казалась счастливой, но трагедия изменила все.

Трагедия и начало бизнеса: от варенья до фабрики

1912 Орест Авдикович умер от туберкулеза, оставив 28-летнюю Климентину вдовой с двумя маленькими детьми. Без наследства и поддержки она оказалась в затруднительном положении. Но вместо того, чтобы сдаться, Климентина взялась за дело. Она купила мешок сахара, сварила варенье и начала продавать его на рынке.

Это был скромный старт, но ее предпринимательский дух быстро дал результаты.

Вскоре она открыла собственный магазин сладостей во Львове. Бизнес разрастался, и в 1920-х годах Климентина основала фабрику «Фортуна Нова» — первую украинскую фабрику конфет. Ее продукция, включая шоколад, конфеты и варенье, стала популярной в Галиции. Климентина применяла современные методы: рекламировала товары, инвестировала в оборудование и нанимала работников. К 1930-м годам ее состояние достигло миллиона, делая ее первой самосделанной миллионершей в Украине.

Бизнес-империя: «Фортуна Нова» и секреты успеха

Фабрика «Фортуна Новая» / © Фото из открытых источников

Фабрика «Фортуна Нова» была не просто производством — это был символ украинского предпринимательства. Климентина активно поддерживала движение «Свой к своему за своим», призывая украинцев покупать отечественные товары. Она расширила ассортимент, внедрила инновации в рецептах и экспортировала продукцию. Ее бизнес выдержал экономические кризисы благодаря разумному управлению: фокус на качестве, маркетинге и локальных ингредиентах.

Как первая бизнес-леди Галиции, Климентина доказывала, что женщины могут управлять крупными предприятиями. Ее успех вдохновлял других: она стала образцом для феминисток, показывая, как совмещать семью и карьеру.

Меценатство и общественная деятельность: вклад в украинскую культуру

Климентина не просто зарабатывала деньги — она их вкладывала в Украину. Как меценатка, она финансировала Союз украинок, поддерживала образование девушек и культурные мероприятия. Была спонсоркой феминистских организаций, помогала бедным и способствовала развитию украинской идентичности в Галиции.

Во время Второй мировой войны ее фабрика пострадала, а после войны Климентина эмигрировала в Вену, где скончалась 10 октября 1965 года.

История Климентины Авдыкович-Глинской — это урок устойчивости, инноваций и патриотизма. Первая женщина миллионер Украины показала, что из малыша можно создать большое. Сегодня ее наследие вдохновляет тысячи женщин в бизнесе. Если вы ищете мотивацию, подумайте о «шоколадной королеве» — женщине, сменившей Галицию одним мешком сахара.