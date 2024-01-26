Истребители F-18 сопровождали самолет из-за неудачной шутки пассажира: что и кому он написал

Если он будет признан виновным, ему придется заплатить кругленькую сумму.

Пассажир самолета вызвал тревогу о терроризме своей неудачной шуткой.

Об этом пишет The Telegraph.

В июле в 2022 году 18-летний британец по имени Адитя Верма летел с друзьями на испанский курорт Менорка из лондонского аэропорта Гатвик.

Перед взлетом он отправил своим товарищам в Snapchat селфи и написал, что он террорист "Талибана" и собирается взорвать самолет: "Я собираюсь взорвать самолет (я член Талибана)".

Сообщение попало в поле зрения служб безопасности Великобритании. Была активирована террористическая тревога. Когда самолет easyJet находился в воздухе и направлялся в сторону Менорки, испанские власти были предупреждены, и два истребителя F-18 были отправлены с фланга к самолету.

После приземления Верму вывели из самолета и приступили к обыску.

Задержание студента / Фото: MMN/NPZ/SOLARPIX

Выступая в суде в Мадриде в понедельник, 22 января, Адитя сказал, что сообщение было "шуткой в частном чате".

На вопрос, почему высказывание о Талибане можно считать смешным, парень сказал: "Еще со школы это было шуткой из-за моих особенностей… Это было просто для того, чтобы рассмешить людей".

Когда его спросили, что пришло ему в голову, когда он увидел истребители, окружающие самолет, Верма объяснил, что "из-за российско-украинской войны он подумал, что это военные учения, связанные с этим конфликтом".

Верме предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Если его признают виновным, прокурор Испании потребует штраф в размере 22 500 евро. Ему также грозит счет в размере 95 000 евро в качестве компенсации министерству обороны Испании за расходы на подъем его самолетов в воздух.

Адитя, которому на тот момент было 18 лет, находился под арестом и допрашивался испанской полицией в течение двух дней, прежде чем был освобожден под залог.

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Вернувшись на британскую землю, его допросили сотрудники МІ-5 и МІ-6, а затем вернули домой в Орпингтон на юге Лондона.

Адвокат Вермы сообщила Национальному суду Испании, что комментарий ее клиента был "плохой шуткой", но он был сделан в частной группе, который британские власти перехватили, нарушая его право на неприкосновенность частной жизни.

"Адитя не размещал свое сообщение в Facebook и не рекламировал его. То, что он сделал, было эквивалентно шутке в машине с друзьями", — сказала она. "Этому парню было 18 лет, и у него начались каникулы, ставшие наградой за его успехи в учебе. Когда он и его друзья приземлились на Менорке, они поняли, что попали в ужас", — подчеркнула адвокат.

Напомним, 62-летняя уборщица добавляла виагру к офисному кофе, чтобы "отравить коллег". Все обвинения она отрицает.

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