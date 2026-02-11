Истребители подняли на перехват самолета через Wi-Fi: что произошло

Wizz Air / © Wizz Air

Истребители Израиля поднялись в воздух, чтобы перехватить рейс Wizz Air из Лондона в Тель-Авив, после того как ребенок сменил название Wi-Fi на телефоне родителей, добавив слово "террорист".

Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Самолет следовал из аэропорта Лутон в Бен-Гурион, когда в салоне началась паника среди пассажиров.

По сообщениям израильских СМИ, один из пассажиров заметил на телефоне ультраортодоксальной пары сообщение, которое, вероятно, выглядело угрожающе. Экипаж сообщил об этом диспетчерскую башню аэропорта Бен-Гурион, после чего были подняты истребители для сопровождения самолета.

На самом деле, угрозой оказалось только имя точки доступа Wi-Fi. Сын пары сменил его на "террорист" перед посадкой на рейс, что повлекло за собой недоразумение.

Пассажир Дези Миллер рассказала изданию Mako, что самолет совершил петлю в воздухе, а истребители начали кружить над ним.

Самолет Wizz Air безопасно приземлился в Израиле, после чего сотрудники службы безопасности проверили всех пассажиров.

"Первое, что мы заметили после приземления - это количество ожидавших нас полицейских и сотрудников службы безопасности. Это был очень напряженный момент", - добавила Дези Миллер.

