ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Истребители подняли на перехват самолета через Wi-Fi: что произошло

Израильские истребители поднялись для сопровождения рейса Wizz Air из Лондона в Тель-Авив после того, как ребенок сменил название Wi-Fi на "террорист".

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Wizz Air

Wizz Air / © Wizz Air

Истребители Израиля поднялись в воздух, чтобы перехватить рейс Wizz Air из Лондона в Тель-Авив, после того как ребенок сменил название Wi-Fi на телефоне родителей, добавив слово "террорист".

Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Самолет следовал из аэропорта Лутон в Бен-Гурион, когда в салоне началась паника среди пассажиров.

По сообщениям израильских СМИ, один из пассажиров заметил на телефоне ультраортодоксальной пары сообщение, которое, вероятно, выглядело угрожающе. Экипаж сообщил об этом диспетчерскую башню аэропорта Бен-Гурион, после чего были подняты истребители для сопровождения самолета.

На самом деле, угрозой оказалось только имя точки доступа Wi-Fi. Сын пары сменил его на "террорист" перед посадкой на рейс, что повлекло за собой недоразумение.

Пассажир Дези Миллер рассказала изданию Mako, что самолет совершил петлю в воздухе, а истребители начали кружить над ним.

Самолет Wizz Air безопасно приземлился в Израиле, после чего сотрудники службы безопасности проверили всех пассажиров.

"Первое, что мы заметили после приземления - это количество ожидавших нас полицейских и сотрудников службы безопасности. Это был очень напряженный момент", - добавила Дези Миллер.

Ранее сообщалось, в Украине снова заговорили о возможном возобновлении полетов гражданской авиации. Национальная авиакомпания Польши LOT Polish Airlines заявила о готовности возобновить регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie