Истребители подняли на перехват самолета через Wi-Fi: что произошло
Израильские истребители поднялись для сопровождения рейса Wizz Air из Лондона в Тель-Авив после того, как ребенок сменил название Wi-Fi на "террорист".
Истребители Израиля поднялись в воздух, чтобы перехватить рейс Wizz Air из Лондона в Тель-Авив, после того как ребенок сменил название Wi-Fi на телефоне родителей, добавив слово "террорист".
Об этом сообщает издание Metro.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Самолет следовал из аэропорта Лутон в Бен-Гурион, когда в салоне началась паника среди пассажиров.
По сообщениям израильских СМИ, один из пассажиров заметил на телефоне ультраортодоксальной пары сообщение, которое, вероятно, выглядело угрожающе. Экипаж сообщил об этом диспетчерскую башню аэропорта Бен-Гурион, после чего были подняты истребители для сопровождения самолета.
На самом деле, угрозой оказалось только имя точки доступа Wi-Fi. Сын пары сменил его на "террорист" перед посадкой на рейс, что повлекло за собой недоразумение.
Пассажир Дези Миллер рассказала изданию Mako, что самолет совершил петлю в воздухе, а истребители начали кружить над ним.
Самолет Wizz Air безопасно приземлился в Израиле, после чего сотрудники службы безопасности проверили всех пассажиров.
"Первое, что мы заметили после приземления - это количество ожидавших нас полицейских и сотрудников службы безопасности. Это был очень напряженный момент", - добавила Дези Миллер.
