Итальянец трактором создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо — видео

Итальянский ленд-художник Дарио Гамбарин использовал поле в качестве полотна и создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо.

Мужчина творил на участке площадью 82 тысячи квадратных метров в Кастаньяро, Верона. Об этом сообщает The Guardian.

Гамбарин наметил репродукцию автопортрета Пикассо 1907 года. Таким образом он решил отметить 50-ю годовщину смерти испанского художника, ушедшего из жизни 8 апреля в 1973 году в Мужене, Франция.

Напишите 50-й десяток anniversary of Pablo Picasso, Italian land artist Dario Gambarin carved z giant portrét Spanish painter with tractor pic.twitter.com/Bci9P6sESK — Reuters (@Reuters) April 7, 2023

"Когда я на тракторе, я как слепой живописец. Я ничего не вижу. У меня отличное чувство пространства и меры. Я фиксирую образ в голове. Я несколько раз рисую портрет на столе, а потом иду и выполняю его на земле", — поделился художник.

Фото: Reuters

Заметим, Гамбарин известен созданием крупных портретов чиновников на поле в северной Италии.

В ноябре в 2013 году он сделал портрет одного из бывших президентов США Джона Кеннеди в канун 50-летия его смерти. В том же году он изобразил образ Папы Франциска на поле площадью 25 000 квадратных метров. Кроме того, он создал массивные портреты Джо Байдена, Дональда Трампа и Барака Обамы.

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