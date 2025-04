Итальянка отпраздновала 109-летие: она обязана долголетиям трем вещам (фото)

Реклама

109-летняя жительница дома престарелых рассказала, каким трем вещам она обязана своим долголетием и счастливой жизнью.

Мария Долорес отметила свой день рождения 9 апреля в окружении близких. Она является самой старой гостьей дома, где проживает вместе с 120 другими жителями, сообщает Need To Know.

Персонал отметил 109-й день рождения Марии специальным тортом и пригласил внуков женщины Марилену, Чезаре и Фиорелло.

Размышляя о своей долгой и счастливой жизни, Мария рассказала о трех простых вещах, которым она обязана: банке апельсинового сока, кусочке шоколада и любящим отношениям.

Мария Долорес / © Jam Press

Вместе со здоровой дозой витамина С и сладкими подарками от гостей Мария считает, что любовь персонала и членов семьи помогли ей изменить жизнь к лучшему.

Она говорит, что Марилена, Чезаре и Фиорелло часто приносят ей шоколад и она верит, что этот маленький, ласковый жест поддерживает ее здоровье.

Мария говорит, что она также ценит старые воспоминания, которые у нее есть с друзьями.

День рождения долгожительницы / © Jam Press

109-летняя женщина родилась в середине Первой мировой войны в Трепуцке, Италия, и потеряла связь со своей биологической семьей после того, как ее отдали на усыновление. Ее взяла к себе семья, которая ее любила, и она до сих пор тесно связана с ними. Мария живет в Filograna, который расположен в Казарано, Италия.

