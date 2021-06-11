Итальянка проснулась после 10 месяцев в коме: она попала в больницу на 7 месяце беременности

Ребенок провел несколько месяцев в больнице из-за нехватки кислорода во время родов.

37-летняя итальянка Кристина Роси находилась на 7 месяце беременности, когда у нее случился сердечный приступ в июле прошлого года.

Об этом пишет BBC Украина.

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Ее дочь Кэтрин родилась с помощью кесарева сечения. Но сама Роси осталась в коме с подозрением на повреждение головного мозга. В апреле женщину перевели в клинику в Австрии, чтобы там она могла получить специализированную помощь в процессе выздоровления. Муж и мама были рядом, когда она заговорила. Ее лечение за рубежом удалось оплатить благодаря добровольному сбору средств. Удалось собрать более 170 тысяч евро для дальнейшей реабилитации, включая физиотерапию.

"Кристину сейчас трудно узнать. Ей через трубку дают лекарства, которые должны привести к физическому прогрессу" — рассказал муж Кристины.

Напомним, в Южной Африке женщина родила сразу 10 детей, побив мировой рекорд Гиннесса. У супругов 12 детей: 10 новорожденных и 2 близнеца, которые родились 6 лет назад.

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